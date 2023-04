Expert RAW e Camera Assistant sono app eccellenti per ottenere il massimo dalle fotocamere degli smartphone Samsung, ma entrambe sono esclusive dei modelli di punta. Ora sembra che l’app Camera Assistant sia prossima ad approdare sui dispositivi della gamma Galaxy A.

Samsung Camera Assistant sembra in arrivo sugli smartphone Galaxy A

Secondo un moderatore della community Samsung, il colosso sudcoreano sta lavorando per portare il supporto per Camera Assistant sugli smartphone della serie Galaxy A nella seconda metà dell’anno, quando verrà rilasciata la nuova interfaccia One UI.

Anche se non specificato, è probabile che Camera Assistant arriverà sulla gamma Galaxy A quando riceverà la One UI 6.0 basata su Android 14, poiché la One UI 5.1.1 sarà più che altro orientata agli smartphone pieghevoli di Samsung.

Purtroppo non viene nemmeno rivelato quali smartphone Galaxy A riceverebbero il supporto di Camera Assistant, tuttavia possiamo aspettarci che nel caso sarà disponibile per Samsung Galaxy A53, Galaxy A54 e Galaxy A73 e altri dispositivi di fascia media.

Inoltre è lecito aspettarsi che Camera Assistant possa offrire quasi tutte le sue funzionalità sui dispositivi della serie Galaxy A, come ad esempio la possibilità di disattivare l’acquisizione HDR automatica, decidere se la fotocamera si deve concentrare su un’acquisizione più rapida o su una migliore post-elaborazione, forzare la fotocamera a scattare più foto quando è impostato un timer.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di Aprile 2023