L’iniziativa primaverile del Samsung Shop sta per volgere al termine, ma in questi ultimi giorni è previsto un gran finale, che consente di portarsi a casa in omaggio lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic. Vediamo come funziona l’offerta e come aderire.

Samsung regala Galaxy Watch4 Classic con queste offerte

Come abbiamo visto qualche giorno fa, la promozione “La nostra primavera è Premium” di Samsung offre codici sconto da 100, 150 o 250 euro con ogni ordine minimo di almeno 500, 700 e 900 euro (rispettivamente), da spendere successivamente per ulteriori prodotti con spesa minima di 1000 euro (dal 9 maggio al 9 giugno 2023). L’iniziativa è disponibile fino al 17 aprile 2023, e per questi ultimi giorni è previsto un ulteriore “incentivo”.

Samsung lancia infatti una nuova offerta che va a sovrapporsi con la prima, risultando cumulabile: acquistando sul Samsung Shop entro il 23 aprile 2023 uno dei prodotti aderenti e registrando l’acquisto entro il 4 giugno 2023, è possibile ricevere in regalo Samsung Galaxy Watch4 Classic in versione Bluetooth con cassa da 46 mm (SM-R890N). I prodotti compatibili con l’iniziativa sono i seguenti:

Le due promozioni sono cumulabili e consentono di utilizzare anche i coupon EXCLUSIVES23, SPECIALBOOK3 e TABS8EXCLUSIVE, che offrono ulteriori sconti sulle gamme Galaxy S23, Galaxy Tab S8 e Galaxy Book3. Per scoprire tutte le offerte disponibili in questi giorni sul Samsung Shop basta seguire il link qui in basso, mentre qui sono disponibili ulteriori dettagli sulla promozione con omaggio.

>>Offerte Samsung Shop<<

