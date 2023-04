Niantic e CAPCOM annunciano Monster Hunter Now, il nuovo gioco per dispositivi mobili che porterà l’emozionante esperienza del celebre franchise nelle strade, nei parchi e nei quartieri di tutto il mondo.

Monster Hunter è la serie MMORPG più popolare di CAPCOM con oltre 90 milioni di unità vendute in tutto il mondo ed è una delle serie di giochi di ruolo d’azione più popolari di tutti i tempi.

Monster Hunter Now permette di cacciare le creature nel mondo reale

Monster Hunter Now trasforma la fantasia in realtà grazie alle tecnologie leader di Niantic, autori di Pokémon GO, ossia la localizzazione e la realtà aumentata, sovrapponendo al mondo reale creature fantastiche e feroci.

I giocatori definiti “cacciatori” potranno avventurarsi ovunque nel mondo reale alla ricerca delle creature più feroci e formare squadre con altri appassionati per portare a termine le missioni, aggiungendo all’esperienza un importante elemento social.

Il gioco si adatterà alle esigenze degli utenti che ad esempio avranno la possibilità di contrassegnare i mostri che incontrano mentre si recano al lavoro o a scuola e dare loro la caccia in seguito, anche dopo aver chiuso l’app.

Monster Hunter Now verrà lanciato a settembre e sarà scaricabile da App Store e Google Play Store. I giocatori interessati possono iscriversi fin da ora su monsterhunternow.com per avere la possibilità di essere selezionati come beta tester.

