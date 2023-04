Sempre più persone scelgono di trasformare le proprie abitazioni in veri e propri hub tecnologici, grazie all’utilizzo di dispositivi smart che rendono la vita quotidiana più semplice e confortevole. Google, da sempre attenta alle esigenze dei suoi utenti, ha recentemente annunciato sulla community Google Nest un importante aggiornamento per il suo ecosistema di dispositivi domestici intelligenti: l’introduzione di Matter su Google Home e dispositivi Google Nest. Matter è un progetto che mira a semplificare l’integrazione e la gestione dei dispositivi smart all’interno della casa, offrendo agli utenti una maggiore personalizzazione e libertà nella scelta del sistema di controllo e interazione. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le novità introdotte da Google e come queste influenzeranno il futuro delle smart home.

Matter diventa ancora più utile con Google Home

Prima di tutto, è fondamentale chiarire cosa sia Matter: si tratta di un protocollo che permette ai dispositivi smart di diversi marchi ed ecosistemi di comunicare tra loro e di essere gestiti attraverso un’unica piattaforma. In pratica, con Matter sarà possibile controllare e personalizzare la propria casa intelligente senza doversi preoccupare della compatibilità tra i vari dispositivi utilizzati. Grazie all’implementazione di Matter su Google Home e dispositivi Nest, gli utenti potranno sfruttare un numero ancora maggiore di prodotti intelligenti, rendendo la propria casa sempre più funzionale ed efficiente. Inoltre, Google ha aggiornato diversi altoparlanti, display e router Wi-Fi con il supporto a Matter, consentendo loro di funzionare come hub per i dispositivi compatibili sia localmente che a distanza tramite l’app Google Home.

La configurazione dei nuovi dispositivi compatibili con Matter sarà estremamente semplice grazie ad Android Fast Pair, che permetterà di completare l’operazione in pochi tocchi sullo schermo dello smartphone. Inoltre, la funzione Multi-Admin integrata in Matter faciliterà il controllo multipiattaforma, permettendo di collegare agevolmente i dispositivi a vari ecosistemi e app contemporaneamente. Un ulteriore passo avanti riguarda la collaborazione tra Google e Samsung: i due colossi tecnologici hanno lavorato a stretto contatto per rendere più intuitiva la condivisione dei dispositivi tra gli ecosistemi. Ciò significa che durante la configurazione dell’app Google Home verranno rilevati automaticamente i dispositivi Matter già in funzione con l’app SmartThings sul proprio smartphone Android, facilitando così di gran lunga l’integrazione di questi dispositivi all’interno del sistema Google Home e viceversa.

Dispositivi Google Home compatibili con Matter

Per poter utilizzare Matter con Google Home, sarà necessario disporre di un dispositivo Google Home o Nest abilitato a fungere da hub per Matter, tra cui troviamo:

L’altoparlante originale Google Home

Google Home Mini

Nest Mini

Nest Audio

Nest Hub (1a e 2a generazione)

Nest Hub Max

Nest Wifi Pro

I dispositivi compatibili con Matter potranno connettersi alla rete domestica tramite Wi-Fi o Thread, una tecnologia di rete ideale per dispositivi a basso consumo energetico, come le serrature intelligenti. L’azienda ha inoltre aggiornato alcuni dispositivi per farli funzionare come router di confine Thread, consentendo così il collegamento alla rete dei dispositivi che sfruttano questo protocollo wireless di rete. Tra i dispositivi aggiornati troviamo:

Nest Hub (2a generazione)

Nest Hub Max

Nest Wifi Pro

Google è impegnata a portare Matter su un numero sempre maggiore di dispositivi Google Home e, nel corso di quest’anno, prevede di abilitare altri prodotti Nest, come ad esempio il termostato Nest.

L’arrivo di Matter su Google Home rappresenta un passo in avanti significativo nel mondo delle case intelligenti, che permette di offrire una maggiore compatibilità tra dispositivi, una configurazione semplificata e una gestione multipiattaforma più intuitiva. Grazie all’interazione tra Google, Samsung e altri marchi del settore, poi, gli utenti potranno godere di un’esperienza domestica sempre più personalizzata e connessa mai provata fino ad ora. Non resta che attendere ulteriori novità e vedere come Matter rivoluzionerà il modo in cui viviamo la tecnologia nelle nostre case.

