Nei giorni scorsi è emerso che Google ha deciso di non aggiornare più alcuni Smart Display di terze parti ma a quanto pare questa non è l’unica novità che riguarda questo genere di device e anche i possessori di Nest Hub devono prepararsi a rinunciare ad una funzionalità.

Il colosso di Mountain View, infatti, ha iniziato a mostrare agli utenti di Nest Hub un avviso per informarli che a partire da giugno perderanno la funzionalità dei giochi e delle app con Gooogle Assistant.

Nest Hub sta per perdere una funzione di vecchia data

Risalgono al 2016 le “Conversation Actions“, ossia il primo modo con il quale gli sviluppatori di terze parti hanno potuto realizzare giochi e applicazioni da sfruttare con Google Assistant, sistema che con il passare degli anni è stato arricchito dal colosso di Mountain View.

Ebbene, questi giochi, così come le app con esperienze educazionali e le storie, saranno messi da parte da Google il prossimo giugno e nella relativa scheda su Nest Hub oggi gli utenti visualizzano un messaggio che li avvisa che “I giochi stanno per finire“.

Il colosso di Mountain View sta rimuovendo il supporto a Conversation Actions, in quanto sta focalizzando Google Assistant su Android (questo tipo di applicazioni ha lo scopo di consentire agli sviluppatori di aggiungere il controllo vocale alle app Android esistenti invece di creare un’esperienza completamente indipendente dal dispositivo).

Lo scorso giugno, il team di Google ha affermato di avere in programma di continuare a investire in tutte le popolari esperienze di Google Assistant che gli utenti amano, come le funzionalità relative a timer, media, domotica e comunicazioni.

Negli ultimi mesi, tuttavia, in seguito al boom dell’Intelligenza Artificiale generativa, pare che il colosso di Mountain View abbia deciso di rivedere i propri programmi relativi a Google Assistant e dedicarsi soprattutto a questa nuova tecnologia.