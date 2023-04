Dopo un periodo di latitanza, Amazfit GTR 4 torna disponibile su Amazon e lo fa con un invitante sconto per la versione Black. Lo smartwatch, che abbiamo apprezzato nella nostra recensione, è uno degli ultimi arrivati e uno dei modelli più interessanti dell’attuale panorama: vediamo come acquistarlo in promozione.

Amazfit GTR 4 è in offerta su Amazon

Amazfit GTR 4 è stato lanciato alla fine del mese di settembre insieme al fratello GTS 4, che si distingue sostanzialmente per la forma del quadrante e la dimensione della batteria: il primo dispone di uno schermo AMOLED circolare da 1,43″ e di una batteria da 475 mAh (14 giorni di autonomia per il produttore), il secondo di un display squadrato da 1,75 pollici e di una batteria da 300 mAh. Al di là di ciò, lo smartwatch in questione offre un sensore ottico biometrico BioTracker 4.0 PPG per la rilevazione di frequenza cardiaca e di altri dati, un altoparlante che consente la riproduzione di musica e la gestione di Alexa e di varie altre funzionalità per il monitoraggio della salute, dell’attività fisica e del sonno.

Amazfit GTR 4 supporta la connettività WLAN 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 e GPS a doppia banda. Sono più di 150 le attività sportive compatibili, con riconoscimento automatico per alcune di esse. Non mancano la resistenza all’acqua fino a 50 metri (ideale anche per il nuoto) e la possibilità di creare piani di allenamento personalizzati per alcuni sport. Tutti i dati relativi alla salute possono essere consultati sullo smartphone grazie alla companion app Zepp, disponibile gratuitamente sul Google Play Store.

Amazfit GTR 4 ha debuttato in Italia a fine settembre al prezzo consigliato di 199,90 euro, e in questi mesi non è stato semplice trovarlo a cifre più intriganti. In queste ore potete acquistarlo in offerta venduto e spedito da Amazon a 179,91 euro nella colorazione Black. Se siete interessati potete cliccare sul link qui in basso per procedere all’acquisto, ma prima potreste voler dare un’occhiata alla nostra recensione.

