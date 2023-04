Torniamo a parlare di lavapavimenti, una categoria di prodotti in forte ascesa, grazie a produttori come Tineco che rilasciano nuovi prodotti sempre più evoluti, destinati a rendere più semplici le pulizie in casa. Non solo velocità però, ma anche maggiore igiene, in maniera intelligente, come vi abbiamo già raccontato, e senza che l’utente debba preoccuparsi di pulire il dispositivo al termine dell’utilizzo.

Tineco FLOOR ONE S5 offre tutte queste caratteristiche e rappresenta il sostituto ideale del tradizionale mocio, decisamente anti igienico e poco pratico. Oggi dunque cerchiamo di capire come possa una lavapavimenti essere migliore di un mocio e garantire una maggiore igiene in casa.

Tineco FLOOR ONE S5, pulizia ineccepibile

Il mocio è uno di quegli strumenti che non mancano nelle nostre case ma se lo utilizzate regolarmente saprete certo che non è il massimo. Salvo qualche raro caso di secchi doppi, i brand più famosi offrono moci che lavano con la stessa acqua. Si riempie il secchio con acqua calda pulita, si mette un detergente, si immerge il mocio e si strizza per non lasciare troppa acqua sul pavimento.

Quindi si raccoglie lo sporco, si risciacqua il mocio nell’acqua (che non è più pulita) e si continua così finché dura. Se provate ad esempio a raccogliere del gelato, o una bibita zuccherata, è più che probabile che col mocio facciate ancora peggio, visto che l’acqua sarà sempre più sporca e finirete per portarvi dietro tutto lo sporco. Senza considerare che non tutto lo sporco viene rimosso dal mocio quando lo strizzate, e finite per riportare sul pavimento parte dello sporco.

Tutto questo invece non accade con Tineco FLOOR ONE S5, perché utilizza alcune soluzioni decisamente intelligenti. La prima, che potrebbe sembrare ovvia, è quella di utilizzare due contenitori separati: uno per l’acqua pulita, che può essere anche calda (50-60 gradi al massimo) e nella quale è possibile aggiungere il detergente che viene fornito in dotazione nella confezione di vendita.

In questo modo il pavimento viene sempre lavato con acqua pulita e tutto lo sporco viene convogliato nell’apposito contenitore. La seconda soluzione che permette di avere il massimo dell’igiene è il sistema di lavaggio del rullo, sul quale viene costantemente rilasciata acqua pulita. Grazie alla rotazione, e a un raschietto posto nella parte interna della spazzola, l’acqua sporca e lo sporco presente sul rullo vengono aspirati lasciando il rullo sempre pulito ed efficace.

Una soluzione semplice ma decisamente efficace, testata in laboratorio e riprodotta anche nell’uso di tutti i giorni, come testimonia la nostra recensione di Tineco FLOOR ONE S5. È giunta l’ora di buttare il mocio, o di tenerlo solo per pulire gli angoli e quei punti in cui una lavapavimenti non riesce a passare, e scegliere un dispositivo in gradi di migliorare la qualità della vostra vita.

Per maggiori informazioni su Tineco e sui suoi prodotti vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore.

Informazione Pubblicitaria