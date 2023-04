Torniamo a parlare di pulizie di primavera, un argomento che riguarda molti utenti, spesso alla ricerca di un modo per risparmiare tempo da dedicare ad attività più divertenti. Tineco è uno di quei brand che propone selle soluzioni intelligenti per pulire la casa in modo efficiente, massimizzando l’igiene e riducendo la quantità di cose da fare.

Tineco FLOOR ONE S5 è uno degli accessori più utili in casa, visto che è in grado di aspirare sia lo sporco che i liquidi, lavando allo stesso tempo il pavimento. Tre operazioni in una, con un considerevole risparmio di tempo. Senza contare che utilizza sempre acqua pulita a differenza di quanto avviene con la maggior parte dei moci tradizionali. Vi abbiamo parlato di come FLOOR ONE S5 sia in grado di pulirsi da solo, altro risparmio di tempo per l’utente, oggi invece vi parliamo di uno dei fiori all’occhiello di Tineco, la tecnologia iLoop Smart Sensor.

Pulizia intelligente senza fatica

Se avete letto la nostra recensione completa saprete che uno dei punti di forza di Tineco è la tecnologia iLoop Smart Sensor, che rende i prodotti della casa diversi rispetto a qualunque altro modello presente sul mercato. Una lavapavimenti è in grado di ridurre la fatica di chi la utilizza, visto che la spazzola motorizzata svolge una funzione di trascinamento, ma se la velocità e la forza di aspirazione rimangono sempre le stesse, è l’utente a dover controllare che non ci siano macchie strane, magari di quelle visibili solo in controluce, una cosa che di sicuro fa perdere tempo.

iLoop Smart Sensor va a risolvere anche questo problema, visto che il sensore integrato nella spazzola motorizzata permette di gestire in maniera intelligente il lavaggio. Se viene rilevata una macchia secca, più difficile quindi da rimuovere, viene aumentata la velocità di rotazione, viene rilasciata una maggiore quantità di acqua e di conseguenza aumentata la potenza di aspirazione per non lasciare residui sul pavimento.

Tutto questo però avviene in tempo reale e con adattamenti continui, altrimenti dopo aver trovato una macchia verrebbe utilizzata una grande quantità di acqua anche dove non serve, a discapito dell’autonomia generale. Se il pavimento è quasi pulito, viene emessa poca acqua, la potenza cala così come la velocità di rotazione. Così si preserva la batteria e non è necessario fare il pieno al serbatoio dell’acqua pulita ogni tre minuti.

Ecco perché non è necessario regolare manualmente la potenza di aspirazione, cosa che è comunque possibile fare, visto che iLoop Smart Sensor adatterà tutto alla situazione trovata sul pavimento, massimizzando l’autonomia della batteria, così da riuscire a raggiungere senza troppi problemi i 35-40 minuti di utilizzo. Se attivate la modalità manuale, utilizzando la potenza massima, è probabile che vi dimentichiate di disattivarla dopo aver rimosso una macchia particolarmente ostinata, facendo così crollare l’autonomia, restando magari a secco quando mancano pochi metri quadri da pulire.

Ancora una volta quindi Tineco si dimostra attenta ai dettagli, cercando in tutti i modi di ridurre la fatica per gli utenti massimizzando i risultati, operando in maniera autonoma e intelligente, sfruttando una tecnologia davvero al top.

Per maggiori informazioni su Tineco FLOOR ONE S5 vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore, raggiungibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria