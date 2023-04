Nel corso degli anni Google ha lanciato, modificato e eliminato numerosi prodotti e servizi, soprattutto nel settore delle comunicazioni. Non è un caso che esista un divertente profilo Twitter chiamato Killed by Google dedicato proprio a tutti i servizi abbandonati dal colosso di Mountain View. L’ultima mossa dell’azienda, tuttavia, si rivela particolarmente intricata e potrebbe generare parecchia confusione tra gli utenti, perché non si tratta di un mero smantellamento di un servizio già esistente ma di una sostituzione di app dallo stesso identico nome. Secondo quanto riferito, infatti, Google starebbe invitando gli utenti a disinstallare l’app Google Meet per poter partecipare a riunioni sulla stessa piattaforma. Se anche voi vi sentite disorientati, sappiate che non siete i soli.

La confusione in casa Google e il caso Google Meet

Per comprendere meglio la situazione è necessario ripercorrere brevemente la storia dell’app Google Meet. Inizialmente conosciuta come Google Hangouts Meet, l’applicazione ha subito una trasformazione nell’agosto del 2022, quando Google ha deciso di unire Meet e Duo, rinominando quest’ultimo in Meet. Da allora, le due versioni dell’app Meet, quella originale e quella nuova, sono convissute fianco a fianco. Ora Google starebbe chiedendo agli utenti di installare il nuovo Meet (l’ex Duo) e disinstallare la versione originale dell’app (precedentemente nota come Hangouts Meet). Questa decisione potrebbe essere vista come l’ennesimo capitolo della serie di strategie comunicative confuse adottate da Google negli ultimi tempi.

Nonostante ciò, è possibile individuare una certa logica dietro questa mossa. Poiché Duo è attualmente preinstallato su molti smartphone Android, la transizione verso il nuovo Meet potrebbe favorire una maggiore adozione da parte degli utenti. Tuttavia, è lecito sperare che Google non decida di introdurre un “nuovo Meet” tra qualche anno, generando ulteriore confusione a quella già in essere. Questa situazione mette in luce le difficoltà che Google ha incontrato nel trovare una soluzione di messaggistica unificata e coerente: l’azienda ha infatti lanciato e abbandonato una serie di servizi nel corso degli anni, tra cui Google Talk, Google+ e Allo, senza mai riuscire a competere efficacemente con rivali come WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger e iMessage di Apple. Per gli utenti finali queste continue modifiche e aggiornamenti possono risultare frustranti, poiché richiedono di adeguarsi costantemente a nuove interfacce, funzionalità e modalità di utilizzo. Come se ciò non bastasse, la necessità di disinstallare un’app per utilizzare un servizio con lo stesso nome potrebbe sembrare paradossale e poco intuitiva.

Come può Google migliorare Google Meet?

Al di là delle singole scelte aziendali, il caso di Google Meet riflette una sfida più ampia che coinvolge l’intero settore. Le aziende tecnologiche sono alla continua ricerca di soluzioni innovative e competitive, ma spesso si trovano a dover bilanciare le esigenze di sviluppo con quelle degli utenti, che desiderano stabilità e semplicità d’utilizzo. Sarebbe auspicabile che l’azienda si concentri sul miglioramento delle funzionalità esistenti e sull’integrazione delle diverse soluzioni di messaggistica, piuttosto che introdurre nuove app o cambi di nome fini a se stessi che possono generare solamente incertezza tra gli utenti. Un approccio più organico e coerente potrebbe consentire a Google di recuperare terreno nel settore delle comunicazioni digitali e di competere con i principali rivali, offrendo al contempo un’esperienza d’uso soddisfacente ai propri clienti. Inoltre, tenendo conto delle aspettative degli utenti e delle recenti tendenze del mercato, Google potrebbe investire nello sviluppo di nuove tecnologie e standard di comunicazione, come la realtà virtuale, l’intelligenza artificiale e la sicurezza avanzata; questo lavoro potrebbe portare a una nuova generazione di servizi di messaggistica in grado di rivoluzionare il modo in cui comunichiamo e interagiamo online.

Per il momento, gli utenti di Google Meet dovranno adeguarsi alle nuove direttive dell’azienda e disinstallare l’app originale per poter usufruire del servizio attraverso la nuova versione dell’app. A tal proposito è importante che Google comunichi chiaramente le proprie intenzioni e fornisca istruzioni dettagliate su come procedere, al fine di ridurre al minimo la confusione e garantire una transizione il più possibile indolore. Insomma, la recente vicenda legata all’app Meet evidenzia la complessità delle strategie di comunicazione di Google e l’importanza di trovare un approccio coerente e duraturo nel tempo. Per gli utenti, ciò si traduce nella speranza di poter contare su un servizio stabile, intuitivo e funzionale, senza dover affrontare ulteriori cambiamenti repentini e difficili da seguire, soprattutto per gli utenti meno avvezzi alla tecnologia. Riuscire a trovare un equilibrio tra innovazione, semplicità d’uso e coerenza strategica è un compito difficile, ma fondamentale per il successo a lungo termine di qualsiasi servizio di messaggistica (e non solo). Speriamo che Google possa imparare da quest’esperienza e lavorare per offrire soluzioni sempre più affidabili e intuitive ai propri utenti.

