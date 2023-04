Privacy Dashboard è un’applicazione che tiene traccia di tutte le app Android che accedono alla privacy dell’utente senza informarlo preventivamente.

L’app offre una visualizzazione cronologica semplice e chiara degli accessi al microfono, alla fotocamera e alla posizione del dispositivo Android da parte delle varie applicazioni installate.

Privacy Dashboard porta sui dispositivi meno recenti le funzionalità di “Privacy Dashboard” viste nella seconda versione di anteprima per sviluppatori di Android 12.

Privacy Dashboard tiene traccia di tutte le app Android che accedono alla privacy dell’utente

L’app è caratterizzata da un’interfaccia utente essenziale ed efficace e include gli indicatori di privacy in tempo reale che appaiono nell’angolo in alto a destra quando viene utilizzato un permesso.

La schermata iniziale mostra una panoramica dell’utilizzo di fotocamera, microfono e posizione da parte delle app nelle ultime 24 e offre una visualizzazione dettagliata dei permessi utilizzati, infine l’app supporta anche il tema chiaro o scuro.

Privacy Dashboard è disponibile per Android gratuitamente, non contiene pubblicità ed è supportata da acquisti in-app opzionali per effettuare eventuali donazioni facoltative allo sviluppatore.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.

