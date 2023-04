Continuiamo a seguire con interesse i vari aggiornamenti rilasciati dai produttori Android e tra i device che hanno ricevuto un update nelle scorse ore troviamo Samsung Galaxy A52s, Galaxy A52 5G, Galaxy S21 e Chromecast con Google TV 4K.

Le patch di sicurezza per Samsung Galaxy A52s

Iniziando da Samsung Galaxy A52s, dal Brasile arriva la notizia del rilascio da parte del colosso coreano dell’aggiornamento che porta su tale smartphone le patch di sicurezza di aprile 2023 (con cui vengono risolte oltre 60 vulnerabilità).

L’update in questione porta il firmware alla versione A528BXXU2EWC5 e non sembra introdurre altre novità degne di rilievo.

Nel corso dei prossimi giorni l’update dovrebbe arrivare anche sui modelli commercializzati negli altri mercati.

Anche per Samsung Galaxy A52 arrivano le patch di aprile

Le patch di sicurezza di aprile 2023 nelle scorse ore sono sbarcate anche su Samsung Galaxy A52 5G, in questo caso per quanto riguarda i modelli commercializzati negli USA e nel Nord America.

Stando a quanto si apprende, l’aggiornamento in questione porta il firmware alla versione A526U1UES8EWC2 e non dovrebbe introdurre altre novità degne di nota.

Si aggiorna la serie Samsung Galaxy S21

Dall’Olanda arriva la notizia del rilascio da parte di Samsung dell’aggiornamento che porta sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 le patch di sicurezza di aprile 2023 e alcune novità relative alla fotocamera.

In particolare, l’update in questione ha un “peso” di circa 1 GB, porta il firmware alla versione G99*BXXU7EWCH e introduce qualche miglioramento per chi vuole sfruttare la fotocamera dello smartphone, come ad esempio Image clipper (funzionalità che permette agli utenti di ritagliare una persona o un oggetto da una foto e usarla su altre app).

Infine, nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio del secondo update di quest’anno per Chromecast con Google TV 4K, con il quale vengono implementate le patch di sicurezza di gennaio 2023.

In seguito all’aggiornamento in questione (che ha un “peso” di 152 MB) il software arriva alla versione STTE.221215.004.A1 e vengono introdotti la risoluzione di alcuni bug e miglioramenti delle prestazioni generali.

Nelle scorse ore Google ha anche aggiornato il firmware di Chromecast Remote, portandolo dalla versione 26.2 alla versione 26.5 ma non ha ancora reso noto quali sono le novità introdotte.