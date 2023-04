Sul Samsung Shop sono disponibili diverse offerte per l’acquisto delle ultime novità del produttore, ma non solo. Oltre alle proposte che abbiamo visto un paio di giorni fa, tuttora valide, sul sito spunta un’ulteriore iniziativa, che riguarda Samsung Galaxy S23 Ultra e tantissimi altri prodotti grazie a dei codici sconto: vediamo insieme tutti i dettagli.

Codici sconto fino a 250 euro sul Samsung Shop

Grazie all’iniziativa “La nostra primavera è Premium“, sul Samsung Shop si possono ottenere codici sconto fino a 250 euro per acquisti successivi. Più in particolare, per ogni ordine minimo eseguito sul negozio online del produttore entro il 17 aprile 2023 da almeno 500, 700 o 900 euro, si riceve un codice sconto da rispettivamente 100, 150 o 250 euro da sfruttare sempre sullo shop dal 9 maggio al 9 giugno 2023 per l’acquisto di prodotti appartenenti alle categorie Telefonia, TV & AV, Elettrodomestici ed Informatica con una spesa minima di 1000 euro.

Giusto per fare un esempio, si potrebbe acquistare Samsung Galaxy S23 Ultra, anche con finanziamento a tasso zero, e ottenere il coupon massimo, quello da 250 euro. In alternativa, è possibile optare per il noleggio con Samsung Smart Upgrade, che prevede un canone iniziale di 9 o 19 euro (in base alla versione) e un canone mensile a partire da 53 euro per 24 mesi, con possibilità di passare a un nuovo modello dopo 12 mesi.

Per accedere alla promozione in questione o per saperne di più è possibile seguire il link qui in basso. Allo stesso link sono disponibili tutte le offerte del Samsung Shop attualmente valide.

Codici sconto e altre offerte del Samsung Shop

