Il team di sviluppatori di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento delle applicazioni e dei servizi offerti dal colosso di Mountain View agli utenti e tra le ultime novità vi sono quelle relative a Google Chat e Google Messaggi.

Google Chat cambia look sul Web

Iniziando da Google Chat, nelle scorse ore il colosso statunitense ha annunciato con un post sul blog ufficiale di avere aggiornato l’interfaccia Web del servizio, così come avvenuto di recente anche per Google Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni.

Il nuovo look di Google Chat è basato sul linguaggio Material Design 3 e include caratteri, colori, layout e dimensioni dei pannelli aggiornati (con modifiche alla barra dell’app in alto, alla navigazione a sinistra, alla visualizzazione del messaggio principale, all’impostazione della composizione, al pannello del thread all’interno dei messaggi diretti, ecc.).

Il nuovo design è già in fase di rilascio ma potrebbe essere necessario attendere fino a 15 giorni prima che raggiunga tutti gli utenti.

Tale novità di Google Chat sarà disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic, G Suite Business e con Google Account personale.

Google Messaggi mostra le conferme di lettura nell’elenco delle conversazioni

Lo scorso mese il team di Google Messaggi ha reso ufficiali le nuove icone di conferma di lettura dei messaggi e ora sta testando l’inserimento di tale elemento direttamente nell’elenco delle conversazioni.

Ciò significa che gli utenti non devono più aprire una conversazione e guardare nell’angolo in basso a destra, in quanto i nuovi segni di spunta di lettura vengono mostrati direttamente nella schermata principale.

In pratica, a sinistra del proprio messaggio l’utente visualizzerà un paio di segni di spunta quando il messaggio è stato consegnato o un paio di segni di spunta colorati dopo che è stato letto.

Inoltre, il team di Google Messaggi sta testando anche un contatore dei messaggi non letti sulla parte destra, proprio al di sotto dell’orario (o della data), sostituendo così il punto.

Al momento nessuna di queste modifiche è ampiamente disponibile nel canale beta di Google Messaggi (trovate la pagina dedicata sul Google Play Store seguendo questo link) e per provarle, pertanto, bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.