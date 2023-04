Di tanto in tanto il team di sviluppatori di WhatsApp aggiorna l’elenco degli smartphone che non sono più ufficialmente supportati da questo popolare servizio di messaggistica istantanea.

La ragione è semplice: gli sviluppatori, infatti, vogliono che il servizio sia in grado di garantire degli standard minimi di qualità e ciò sui dispositivi più vecchi spesso non è più possibile e, pertanto, preferiscono rimuovere il supporto.

WhatsApp non funzionerà più su 49 device

In particolare, sono 49 i dispositivi per i quali il servizio di messaggistica ha deciso di rimuovere il supporto ufficiale (ciò a partire dal 31 dicembre). Questo è l’elenco completo:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Ovviamente si tratta di smartphone di diversi anni fa (alcuni anche molto vecchi) e, pertanto, la maggior parte degli utenti sarà già passata ad un modello più recente. Ad ogni modo, per gli smartphone inclusi in questo elenco WhatsApp non è più disponibile dal 31 dicembre.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp