Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di due nuove versioni beta dell’app per Android: stiamo parlando delle release 2.23.8.19 e 2.23.8.20.

Le novità introdotte in WhatsApp Beta

Iniziando dalla versione 2.23.8.19 beta, con tale release viene messa a disposizione di alcuni utenti la possibilità di registrare facilmente e inviare brevi videomessaggi da inviare ai propri contatti premendo il pulsante della fotocamera, funzionalità già emersa nelle scorse settimane su iOS e ancora in fase di sviluppo.

Questi videomessaggi avranno una forma circolare, in modo da rendere semplice distinguerli dai normali video, dai quali si differenziano in quanto vengono registrati e inviati in tempo reale.

I videomessaggi saranno protetti da crittografia end-to-end e gli utenti potranno registrare videomessaggi fino a 60 secondi. Questo tipo di contenuto non può essere salvato o inoltrato.

Passando alla versione 2.23.8.20 beta, con questa release viene messa a disposizione di alcuni utenti la possibilità di filtrare le impostazioni dell’app utilizzando la barra di ricerca, funzionalità già emersa nelle scorse settimane su iOS.

Per verificare se la funzione è già disponibile per il proprio account è sufficiente aprire le impostazioni di WhatsApp e vedere se appare l’icona di ricerca.

Questa funzionalità aiuta gli utenti a navigare tra le impostazioni dell’applicazione, in quanto offre loro un nuovo modo per trovare rapidamente un’opzione specifica, eliminando la necessità di scorrere l’intero elenco.

Al momento non vi sono informazioni su quando queste due funzionalità saranno messe a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 2.23.8.19 beta la trovate qui mentre la versione 2.23.8.20 beta la trovate qui.

