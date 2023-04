La primavera è tradizionalmente un periodo dedicato alle pulizie domestiche e un valido aiuto è sempre ben accetto da tutti. Tineco è uno dei brand leader nella produzione di dispositivi intelligenti per la pulizia della casa, in particolare per l’aspirazione e il lavaggio dei pavimenti. Oggi vogliamo segnalarvi una offerta decisamente allettante relativa a FLOOR ONE S5 PRO 2, la più recente tra le lavapavimenti del produttore.

Tineco FLOOR ONE S5 PRO 2 in offerta su Amazon

Lavapavimenti è un termine forse riduttivo per un prodotto come Tineco FLOOR ONE S5 PRO 2, che va a sostituire in tutto e per tutto un aspirapolvere e un mocio, rendendo più semplici e veloci le pulizie di casa. Non serve quindi passare l’aspirapolvere, cordless o cablato, per raccogliere lo sporco, e poi passare il mocio per lavare il pavimento, visto che è possibile fare tutto con una sola passata.

Grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor FLOOR ONE S5 PRO 2 adatta la potenza di aspirazione, la velocità di rotazione della spazzola motorizzata e la quantità di acqua rilasciata, così da ottenere il miglior risultato possibile. E grazie alla potente aspirazione il pavimento sarà quasi asciutto al termine del lavaggio, riducendo drasticamente i tempi di attesa prima di poter usare le stanze.

Da segnalare la presenza di un ampio schermo LCD che mostra numerose informazioni sulla batteria, sullo stato dei consumabili e su eventuali inceppamenti. Non mancano i messaggi vocali, per rendere ancora più chiaro e semplice l’utilizzo mentre la nuova spazzola ha un bordo ridotto per riuscire a essere maggiormente efficace in corrispondenza dei battiscopa.

Rispetto al tradizionale mocio, che costringe a lavare sempre con la stessa acqua, questa soluzione dispone di un contenitore per l’acqua pulita, a cui aggiungere un detergente fornito in confezione di vendita, e uno per l’acqua sporca. Così laverete sempre con acqua pulita, migliorando l’igiene della casa senza alcuno sforzo.

E al termine della pulizia non dovrete nemmeno faticare a pulire la lavapavimenti. Quello che dovrete fare è assicurarvi che ci sia acqua pulita nel contenitore, svuotare quello dell’acqua sporca, appoggiare Tineco FLOOR ONE S5 PRO 2 sulla base di ricarica e premere l’apposito tasto sull’impugnatura.

Verrà avviata la procedura automatica di pulizia, che nel giro di un paio di minuti effettuerà il ciclo al posto vostro. Per maggiori dettagli su questa operazione vi rimandiamo al nostro approfondimento in merito. Ricca anche la dotazione di ricambi, con due rulli, due filtri a secco, soluzione detergente e strumento per la pulizia manuale della lavapavimenti.

Fino al 16 aprile potete approfittare di un ottimo sconto messo sul piatto da Tineco, che vi permette di portarvi a casa FLOOR ONE S5 PRO 2 a soli 499 ,90 euro invece di 629 euro, con un risparmio superiore al 20%. A seguire il link per l’acquisto su Amazon, vi ricordiamo che potete leggere anche la nostra recensione completa per scoprire tutti i dettagli sul suo funzionamento.

