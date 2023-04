Intorno al mese di maggio è attesa la presentazione ufficiale della nuova famiglia di smartphone di fascia media di OPPO, il brand infatti dopo aver lanciato la serie OPPO Reno9 a novembre, si appresta a sfornare la nuova gamma OPPO Reno10.

Sul social network cinese Weibo hanno iniziato a circolare alcune informazioni sui tre dispositivi della serie, sono stati condivisi i presunti processori con cui dovrebbero essere equipaggiati Reno10, Reno 10 Pro e Reno10 Pro+, nonché quelle che dovrebbero essere le principali specifiche tecniche del fratello maggiore della famiglia.

OPPO potrebbe non aggiornare più di tanto i prossimi smartphone della serie Reno10

Come anticipato, abbiamo modo di dare un rapido sguardo a quelli che dovrebbero essere i processori scelti da OPPO per gli smartphone della prossima serie Reno10; qualora le indiscrezioni si rivelassero corrette rappresenterebbero una delusione per gli utenti che attendono i suddetti dispositivi, visto che a quanto pare i processori degli smartphone saranno quasi identici a quelli utilizzati per la precedente generazione.

Sembra dunque che il primo modello della gamma, OPPO Reno10, sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 778G di Qualcomm, ovvero lo stesso SoC già utilizzato per OPPO Reno9 lo scorso anno; OPPO Reno10 Pro invece sembra che riceverà un piccolo upgrade rispetto al modello equivalente della precedente generazione, a differenza infatti di OPPO Reno9 Pro (che montava un chip MediaTek Dimensity 8100) pare che il fratello di mezzo arriverà sul mercato con il processore Dimenity 8200.

Passiamo ora al fratello maggiore della famiglia, riguardo al quale sono trapelate le principali caratteristiche tecniche: OPPO Reno10 Pro+ dovrebbe essere mosso dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, esattamente come OPPO Reno9 Pro+ dello scorso anno, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5 e tagli di archiviazione interna da 256 GB e 512 GB. Lo smartphone dovrebbe presentarsi con un pannello curvo da 6,74 pollici, risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; ad alimentare il tutto dovrebbe trovare spazio una batteria da 4.700 mAh con supporto per la ricarica cablata da 100 W.

Per quel che concerne il comparto fotografico dello smartphone, come già intravisto qualche mese fa, questo dovrebbe essere composto da un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, una fotocamera ultrawide Sony IMX355 da 8 MP e un sensore periscopico OmniVision OV64b da 64 MP; anteriormente troverebbe spazio un sensore Sony IMX709 da 32 MP. L’azienda dovrebbe inoltre equipaggiare il dispositivo con la NPU MariSilicon X.

Come potete notare dunque, non sembra che OPPO abbia intenzione di distanziarsi molto dalla generazione precedente Reno9, per quanto riguarda il modello di punta infatti, le uniche differenze apprezzabili al momento sembrano l’aggiunta di un sensore periscopico e l’aumento della capacità di ricarica da 80W a 100W; bisognerà attendere per scoprire se le indiscrezioni sono affidabili o se invece l’azienda abbia in serbo alcune sorprese per i propri utenti.

In copertina OPPO Reno9 Pro+

