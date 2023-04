Brutte notizie arrivano da Google per i possessori di Smart Display di terze parti: il team del colosso di Mountain View, infatti, ha deciso di interrompere il supporto software fornito a vari dispositivi.

In particolare, stando a quanto è possibile apprendere dal sito di supporto di Google, l’azienda non aggiornerà più gli Smart Display di Lenovo, JBL e LG.

Google interrompe gli aggiornamenti per vari Smart Display

Nella pagina intitolata Effettuare chiamate con Duo e smart display (la trovate seguendo questo link) si legge il seguente avviso proprio con riferimento a tali device:

Importante: Google non fornisce più aggiornamenti software per questi smart display di terze parti: Lenovo Smart Display (7″, 8″ e 10″), JBL Link View e LG Xboom AI ThinQ WK9 Smart Display. Ciò potrebbe influire sulla qualità delle videochiamate e delle riunioni.

Google ha annunciato per la prima volta gli Assistant Smart Display in occasione del CES 2018 di Las Vegas ma già l’anno successivo il colosso di Mountain View ha reso noto di avere deciso di interrompere lo sviluppo di importanti funzionalità della piattaforma.

Se inizialmente, quando Google era ancora in competizione con Amazon, gli Smart Display hanno ricevuto molte nuove funzionalità, con il passare dei mesi l’interesse del colosso di Mountain View per questi dispositivi è andato via via scemando e nel febbraio dello scorso anno ha disabilitato il browser Web sugli Smart Display non appartenenti alla gamma Nest Hub a causa della mancanza del supporto SafeSearch.

In sostanza, pare che Google abbia scelto di fare un deciso passo indietro per quanto riguarda gli Smart Display e il supporto garantito ai loro utenti, i quali a questo punto non possono fare altro che augurarsi che al più presto il colosso di Mountain View faccia chiarezza su ciò che potranno attendersi.

