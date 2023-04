Una recente novità introdotta da WhatsApp semplifica la vita degli utenti dell’applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, permettendo di gestire i contatti direttamente dall’app senza dover passare per l’app Contatti del dispositivo. Scopriamo insieme come funziona questa nuova funzionalità e quali vantaggi offre.

Le novità della versione 2.23.8.6 di WhatsApp Beta per Android

In queste ore WhatsApp ha implementato una funzione che facilita l’aggiunta e la modifica dei contatti all’interno dell’app stessa, eliminando la necessità di uscire dall’app per apportare modifiche o aggiungere nuovi numeri alla propria rubrica. Sebbene questa funzione sia già presente, la precedente versione rendeva comunque necessario un ulteriore passaggio attraverso l’app Contatti del dispositivo.

Grazie all’aggiornamento alla versione beta 2.23.8.6 di WhatsApp per Android, gli utenti ora hanno la possibilità di aggiungere e modificare i contatti direttamente nell’app senza interruzioni di sorta. Come mostrato nello screenshot qui sotto, la nuova funzionalità consente di inserire nuovi contatti e modificarne le informazioni direttamente dall’interno di WhatsApp.

Oltre all’aggiunta di nuovi contatti, questa funzione permette anche di modificare le informazioni dei contatti esistenti direttamente all’interno dell’app. Ciò rappresenta un notevole vantaggio per gli utenti in termini di tempo risparmiato e praticità d’uso. Aggiungere o modificare un contatto direttamente da WhatsApp d’ora in poi richiederà solo pochi istanti, al contrario della precedente modalità che prevedeva il passaggio dall’app Contatti, il che rendeva indubbiamente scomodo e dispendioso in termini di tempo la gestione delle varie informazioni.

Uno degli aspetti squisitamente pratici di questa nuova funzionalità sta nella capacità di preservare la concentrazione degli utenti mentre si trovano all’interno di WhatsApp. Immaginate di dover saltare da un’app all’altra per aggiungere o modificare un contatto: è inevitabile lasciarsi distrarre e perdere di vista ciò che si stava facendo durante una conversazione. Fortunatamente, con l’introduzione di questa semplice ma pratica funzione, gli utenti possono finalmente mantenere saldo il focus sulle proprie chat e godersi una comunicazione senza interruzioni.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Qualora non foste iscritti al programma beta, sarà possibile aderirvi attraverso il Google Play Store seguendo questo link. In alternativa, se desiderate comunque provare in anteprima le nuove funzioni dell’app, sarà sufficiente installare manualmente il relativo file APK dirigendovi sul portale dedicato APKMirror disponibile aquesto indirizzo.

