Da qualche anno a questa parte praticamente tutti gli operatori di telefonia mobile permettono ai propri clienti di acquistare una nuova SIM online, attraverso i vari siti ufficiali; ora Fastweb decide di fare un passo avanti introducendo due nuovi metodi per l’identificazione e la conseguente attivazione.

Una volta per acquistare una SIM telefonica era necessario recarsi in un negozio fisico dell’operatore scelto, oggi il web ci dà la possibilità di fare tutto comodamente da casa, affidando le pratiche di identificazione (che in negozio avvengono di persona con l’esibizione di un documento di identità) ad un video registrato, in seguito controllato da appositi operatori.

Fastweb ha ora deciso di introdurre due nuove possibilità, gli utenti potranno ora procedere all’attivazione delle SIM acquistate sul sito dell’operatore utilizzando lo SPID o la CIE.

SPID e CIE possono ora essere utilizzati per l’attivazione delle SIM Fastweb online

Come molti altri operatori, Fatsweb consente ai propri utenti di acquistare una nuova SIM sul proprio sito ufficiale, una volta effettuato l’acquisto la SIM sarà consegnata a casa dell’acquirente entro 7 giorni lavorativi; la scheda telefonica in questione necessità di una procedura di identificazione prima di essere attivata, procedura che finora era relegata esclusivamente ad una videoidentificazione.

Le tempistiche di questa procedura richiedono però fino a 48 ore per l’attivazione della SIM, questo perché un operatore deve poter controllare il video in questione. Fastweb prende quindi una decisione che non solo semplifica la procedura di richiesta attivazione della SIM, ma ne snellisce di molto le tempistiche.

È ora infatti possibile utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica) per procedere all’attivazione delle SIM acquistate online: effettuando l’accesso con uno dei metodi sopra citati infatti, la nuova SIM Fastweb sarà attivata immediatamente.

Per poter utilizzare uno dei due nuovi metodi di autenticazione, una volta ricevuta la SIM a casa, è necessario recarsi sull’apposita pagina del sito Fastweb dedicata alle attivazioni (raggiungibile seguendo questo link), inserire il proprio Codice Fiscale e le ultime ultime cinque cifre del Numero Seriale (ICCID) della SIM, visualizzabili sul retro di quest’ultima. In seguito, comparirà una schermata che consente al nuovo cliente di scegliere il metodo di identificazione che preferisce, fra SPID, CIE e videoidentificazione.

Le tre procedure possono essere portate a termine utilizzano smartphone, tablet o PC: per i dispositivi mobili i browser compatibili sono Safari, Google Chrome e Samsung Browser, mentre da computer è possibile affidarsi a Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.

