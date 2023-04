Su Amazon ogni momento è buono per uno sconto, anche al di fuori delle recenti Offerte di Primavera o di altre iniziative specifiche. In queste ore potete trovare Xiaomi 12 Lite 5G in promozione al minimo storico del sito: vediamo come approfittarne subito.

Xiaomi 12 Lite 5G in offerta al minimo storico Amazon

Il successore, Xiaomi 13 Lite, è già arrivato sul mercato, ma rispetto a Xiaomi 12 Lite non può godere di un prezzo così invitante. Quest’ultimo, lanciato la scorsa estate, mette a disposizione una scheda tecnica perfettamente attuale, capeggiata dal display AMOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta).

Il comparto fotografico del dispositivo comprende quattro sensori in tutto: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e per le macro da 2 MP, mentre frontalmente è disponibile una fotocamera singola da 32 MP integrata tramite un piccolo foro centrale. Piuttosto completa la connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4300 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W, capace di far tornare al 100% in circa 40 minuti.

Xiaomi 12 Lite 5G è stato lanciato lo scorso luglio al prezzo consigliato di 499,90 euro (versione 8-128 GB), ma potete acquistarlo in queste ore in offerta su Amazon con uno sconto di 150 euro, a 349,99 euro, con spedizione compresa (e consegna in un giorno per gli abbonati Amazon Prime compatibili). Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso potete dare un’occhiata alla nostra recensione per eventuali dubbi. La proposta riguarda solo la versione Black.

