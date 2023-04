È il momento di giusto per acquistare un nuovo smartphone Galaxy sfruttando le offerte del Samsung Shop. In questo momento, infatti, sono attivi una serie di codici sconto che, se aggiuntivi al carrello prima di concludere l’acquisto, consentono di ottenere uno sconto (fisso o percentuale, come vedremo) sull’importo da pagare. Tra i modelli compatibili con quest’offerta troviamo tutta la gamma Samsung Galaxy S23 oltre che i nuovi mid-range Galaxy A34 e A54. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli sulla promozione disponibile sullo store di Samsung.

Smartphone Samsung in sconto sullo shop ufficiale: ecco i codici promo da usare

La promozione è semplice: basta aggiungere nell’apposito campo del carrello uno dei codici sconto riportati di seguito per ottenere uno sconto sul modello abbinato. Lo sconto si somma ad eventuali promozioni in corso ed è compatibile con i pagamenti agevolati previsti dal Samsung Shop (acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna oppure finanziamento a tasso zero). Ecco quali sono i codici da utilizzare per ottenere lo sconto:

EXCLUSIVES23 garantisce il 10% di sconto su tutte le varianti di Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra , comprese le versioni esclusive del Samsung Shop; il codice è valido fino al prossimo 14 di aprile

garantisce il su , comprese le versioni esclusive del Samsung Shop; il codice è valido fino al prossimo 14 di aprile GALAXYA3470 garantisce 70 euro di sconto sull’acquisto del Samsung Galaxy A34 fino al prossimo 16 di aprile

garantisce sull’acquisto del fino al prossimo 16 di aprile GALAXYA5470 garantisce 70 euro di sconto sull’acquisto del Samsung Galaxy A54 fino al prossimo 16 di aprile

Da notare che in sconto ci sono anche gli smartwatch e i tablet di Samsung. I codici da usare sono:

WATCH5EXCLUSIVE garantisce il 10% di sconto su tutta la gamma Galaxy Watch 5 fino al prossimo 2 maggio

garantisce il su fino al prossimo 2 maggio TABS8EXCLUSIVE garantisce il 10% di sconto su tutta la gamma Galaxy Tab S8 fino al prossimo 2 maggio

Per accedere alle offerte del Samsung Shop è possibile utilizzare il link qui di sotto:

>> Scopri tutte le offerte del Samsung Shop <<