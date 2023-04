Senza dubbio Mobvoi non può vantare la stessa attenzione mediatica di brand del calibro di Samsung o Google ma, nonostante ciò, questa azienda ha dimostrato di essere in grado di produrre smartwatch basati su Wear OS capaci di vantare un buon rapporto tra qualità e prezzo, conquistando tanti utenti.

La serie di smartwatch TicWatch è molto popolare ed è disponibile sul mercato ormai da parecchio tempo ma ad oggi non ha ancora ricevuto il tanto atteso aggiornamento a Wear OS 3, la nuova piattaforma nata dalla collaborazione tra Google e Samsung.

Mobvoi prepara l’aggiornamento a Wear OS 3

Il team di Mobvoi ha più volte assicurato di essere al lavoro sull’aggiornamento a Wear OS 3 ma fino a questo momento gli utenti sono ancora in attesa di novità.

Ebbene, nelle scorse ore attraverso un gruppo ceco su Facebook legato al produttore è arrivata una buona notizia: nel corso del terzo trimestre del 2023 dovrebbe essere dato il via al rilascio di questo aggiornamento per Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra e TicWatch E3.

Stando a quanto è possibile apprendere, la divisione della Repubblica Ceca di Mobvoi avrebbe confermato che tale update è già pianificato anche se c’è da precisare che in passato l’azienda ha già fornito indicazioni di questo tipo, per essere poi smentita dai fatti.

In sostanza, ai possessori di questi due smartwatch non resta altro da fare che avere pazienza e attendere fino al terzo trimestre per scoprire se effettivamente verrà rilasciato l’aggiornamento a Wear OS 3 mentre chi possiede invece Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS probabilmente si starà chiedendo per quale motivo il suo smartwatch non sia stato citato.

La speranza è che quanto prima il team di Mobvoi possa fare chiarezza e svelare una roadmap relativa all’aggiornamento a Wear OS 3 per i principali smartwatch dell’azienda.

