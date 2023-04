Nel 2021 il colosso coreano lanciò sul mercato il suo Samsung Galaxy SmartTag, il tracker dell’azienda si è scontrato con prodotti analoghi di diversi brand, primo fra tutti l’Apple AirTag. Sembra che dopo più di due anni la società abbia intenzione di lanciare un nuovo modello del suddetto tracker ma non solo, le indiscrezioni parlano anche di un dispositivo di cui, finora, non erano trapelate voci.

In occasione dell’evento Galaxy Unpacked Samsung potrebbe presentare il nuovo Galaxy SmartTag e le prossime Galaxy Buds 3

Stando a quanto riporta la testata coreana Naver, sembra che Samsung abbia in programma di presentare, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked di agosto 2023, la nuova generazione di Galaxy SmartTag.

Sembra che l’azienda abbia implementato diversi miglioramenti sul dispositivo in questione, rispetto al modello attuale infatti sembra che avrà una portata maggiore, nonché tutta una serie di funzionalità avanzate lato sicurezza, al fine di impedire i tracciamenti non autorizzati (funzioni che peccavano sul primo modello); in ultimo il nuovo Galaxy SmartTag dovrebbe avere una batteria in grado di consentire una maggior durata.

Per il momento non è dato sapere se, come accade con l’attuale modello, il dispositivo funzionerà esclusivamente con gli smartphone Samsung, o se forse l’azienda abbia intenzione di ampliare la compatibilità con un maggior numero di dispositivi, guadagnando al contempo una possibile maggior diffusione del nuovo tracker.

Il nuovo Galaxy SmartTag dovrebbe quindi essere presentato, come già detto, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked atteso per il mese di agosto, insieme a Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Watch 6 e le nuove Galaxy Buds 3; riguardo ai presunti nuovi auricolari dell’azienda non c’è alcun tipo di informazione o indiscrezione al momento ma, qualora fosse nei programmi di Samsung la presentazione di un nuovo paio di cuffie true wireless, non mancheranno sicuramente alcune fughe di notizie nel prossimo futuro.

Potrebbe interessarti anche: Google sarebbe al lavoro sul rivale di Apple AirTag: i primi dettagli