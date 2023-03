Iliad ha annunciato nelle scorse ore di avere ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF): per il terzo anno consecutivo, infatti, questo operatore è stato riconosciuto il migliore in Italia per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo.

La relativa classifica è stata redatta dall’Istituto Tedesco Qualità (ITQF) e dal suo Media Partner La Repubblica A&F sulla base di una più ampia indagine sul rapporto qualità-prezzo relativa alle aziende che operano nel nostro Paese (oltre 800.000 giudizi di clienti su 122 settori dell’economia italiana).

Iliad guida la classifica degli operatori per qualità/prezzo

Il team di Iliad ci tiene a mettere in risalto come questo operatore sia stato ritenuto dagli intervistati il migliore per la categoria di riferimento e ciò ha consentito a tale azienda di ottenere ancora una volta il prestigioso sigillo “Top Qualità-Prezzo. N° 1 Telefonia Mobile 2023” dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

In particolare, il team di Iliad evidenzia che “questo riconoscimento conferma la capacità dell’operatore di soddisfare le aspettative e le esigenze di un numero sempre crescente di utenti, distinguendosi grazie alle offerte chiare e trasparenti, all’ottima copertura della rete mobile e alle tariffe che sono garantite per sempre”.

Iliad ricorda che dal suo esordio nel 2018 è riuscita nel non facile compito di rivoluzionare il mercato della telefonia italiana, conquistando la fiducia degli utenti grazie ad una serie di offerte generose e trasparenti.

E oggi, a distanza di quasi cinque anni, questo operatore rappresenta oramai una solida realtà del nostro mercato, forte di un milione di utenze mobile attivate solo nel 2022 (per un totale di 9,5 milioni di utenze attive).

Per ulteriori informazioni sull’indagine di mercato condotta da ITQF e La Repubblica A&F vi rimandiamo al sito ufficiale, che potete trovare seguendo questo link.

