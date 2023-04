L’ultima famiglia di smartphone di punta dell’azienda coreana, i Samsung Galaxy S23, sta riscuotendo un discreto successo tra gli utenti, la community di appassionati ha infatti apprezzato l’ottimo lavoro svolto dall’azienda nel realizzare i flagship di quest’anno che, rispetto alla precedente generazione, offrono qualcosa in più.

Parliamo di dispositivi di fascia alta e, come tali, con un prezzo non propriamente irrisorio al netto delle varie offerte; proprio l’esborso necessario per portarsi a casa uno di questi smartphone, spinge spesso gli utenti ad utilizzare accessori protettivi con lo scopo di scongiurare eventuali danni al proprio smartphone. A volte inoltre, gli utenti guardano con maggior interesse agli accessori di terze parti in quanto più economici rispetto a quelli originali, ciò tuttavia secondo l’azienda potrebbe mettere a rischio l’incolumità dei preziosi Galaxy S23.

Secondo Samsung alcune cover e protezioni per gli obbiettivi delle fotocamere potrebbero creare problemi ai Galaxy S23

Molti utenti sono soliti affidarsi a cover di vario tipo per proteggere i propri smartphone, vale per i dispositivi di qualsiasi brand, ma Samsung ha deciso di mettere in guardia i propri utenti: con un post sul forum della Samsung Community l’azienda ha voluto elencare alcune tipologie di danno che gli utenti potrebbero riscontrare in seguito all’utilizzo di accessori non certificati Samsung.

Le protezioni per gli obbiettivi della fotocamera potrebbero causare graffi durante la rimozione

Secondo l’azienda diversi utenti sono soliti affidarsi ad accessori il cui scopo è quello di proteggere il vetro degli obbiettivi delle fotocamere, si tratta di un sottile strato di vetro aggiuntivo che va incollato sugli obbiettivi della fotocamera e dovrebbe proteggere questi ultimi dall’eventualità di subire graffi. Tuttavia l’azienda sottolinea come, nel momento in cui dovesse danneggiarsi tale protezione, durante le operazioni di rimozione l’utente potrebbe arrecare danno proprio agli obbiettivi della fotocamera che voleva proteggere, motivo per cui si consiglia di effettuare tale operazione con la massima attenzione.

Oggetti estranei e umidità potrebbero accumularsi intorno alla fotocamera

Sempre l’utilizzo dei dispositivi di protezione sopra citati, come anche l’uso di custodie che vanno a coprire le fotocamere del dispositivo, potrebbero causare l’accumulo di umidità o corpi estranei all’interno delle fotocamere; nonostante la società non indichi che tale accumulo possa danneggiare il dispositivo, la presenza di umidità a ridosso di tali componenti, per lunghi periodi, sicuramente non giova agli smartphone.

Le protezioni per gli obbiettivi delle fotocamere potrebbero diminuire le prestazioni fotografiche

Come detto le protezioni per gli obbiettivi delle fotocamere sono sostanzialmente degli ulteriori vetri da applicare sugli obbiettivi, l’aggiunta di un ulteriore strato di vetro, insieme alla possibilità di accumulo di sporcizia sopra di essi, potrebbe comportare problemi con la messa a fuoco delle fotocamere, nonché un calo generale delle prestazioni fotografiche. Inoltre, qualora durante l’applicazione di tali protezioni dovesse rimanere qualche corpo estraneo tra le due componenti, ciò causerebbe immagini e video sfocati.

Problemi con il microfono

Non tutti forse ne sono a conoscenza ma i Samsung Galaxy S23 hanno un microfono aggiuntivo situato nella parte inferiore della fotocamera posteriore, il suo scopo è quello di migliorare la qualità audio non solo durante le chiamate ma anche nelle registrazioni audio e video. Secondo l’azienda l’utilizzo di custodie di terze parti non certificate Samsung potrebbe comportare la copertura del microfono in questione, causando una diminuzione della qualità nella trasmissione del suono, con conseguente perdita di qualità durante le telefonate o le registrazioni audio e video.

Insomma, l’obbiettivo di Samsung è sicuramente quello di mettere in guardia i propri utenti dall’utilizzo di accessori di dubbia qualità, onde evitare problematiche successive tecnicamente non imputabili alla qualità degli smartphone in questione; alcuni potrebbero anche vedere in tutto questo una sorta di tentativo di terrorismo psicologico, il cui scopo sarebbe quello di spingere gli utenti ad abbandonare gli accessori di terze parti in favore di quelli ufficiali, spesso di maggior qualità ma anche più cari.

