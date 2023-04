Negli ultimi anni Xiaomi sta registrando dati finanziari tutt’altro che entusiasmanti soprattutto nei mercati occidentali e la situazione ora sembra alquanto critica, al punto che alcune figure chiave della società hanno abbandonato la nave.

Due co-fondatori lasciano Xiaomi: Lei Jun resta solo al comando

In una lettera interna Xiaomi afferma apertamente che sta affrontando molte difficoltà, motivo per cui l’efficienza operativa dovrà essere ottimizzata in via prioritaria, pertanto anche un altro 10 percento della forza lavoro è stata licenziata.

In più, anche se non è certo che i motivi siano collegati ai dati finanziari negativi, due dei co-fondatori di Xiaomi si stanno dimettendo, lasciando solo il co-fondatore Lei Jun.

Di recente le vendite e i profitti di Xiaomi sono in costante calo a livello mondiale e i nuovi smartphone di punta sono stati criticati per i prezzi, ora già in caduta, in più la società sta investendo molti soldi nello sviluppo delle proprie auto elettriche in un momento che appare più che mai inopportuno, quindi il 2023 si prospetta come un anno ancora peggiore degli ultimi.

