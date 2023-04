Se avete deciso di acquistare Samsung Galaxy A54 o Galaxy A34 e state soltanto aspettando l’occasione giusta abbiamo una buona notizia per voi: i due nuovi smartphone di fascia media del colosso coreano possono essere acquistati sullo store ufficiale con uno sconto di 70 euro.

La promozione è in vigore fino al 16 aprile 2023 e ha ad oggetto le versioni dei due smartphone con 256 GB di memoria integrata, con sconto di 70 euro che viene applicato immediatamente nel carrello.

Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34 in offerta

Ricordiamo le principali caratteristiche di Samsung Galaxy A54:

Dimensioni: 158,2 x 76,7 x 8,2 mm

Peso: 202 grammi

Display: Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco a 1.000 nit

SoC: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MP5

RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB o 256 GB, espandibili tramite scheda microSD

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) con angolo di visione a 123° Sensore macro da 5 megapixel (f/2.4)

Fotocamera anteriore: sensore da 32 megapixel (f/2.2)

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Certificazione: IP67

Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Queste, invece, sono le principali caratteristiche di Samsung Galaxy A34:

Dimensioni: 161,3 x 78,1 x 8,2 mm

Peso: 199 grammi

Display: Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) con refresh rate a 120 Hz e Vision Booster

SoC: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

RAM: 6 GB o 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB o 256 GB, espandibili tramite scheda microSD

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 48 megapixel (f/1.8) con AF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel (f/2.2) con FF e angolo di visione a 123° Sensore macro da 5 megapixel (f/2.4) con FF

Fotocamera anteriore: sensore da 13 megapixel (f/2.2) con FF, all’interno di un notch a goccia

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Certificazione: IP67

Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Per usufruire della promozione è sufficiente andare sullo store online di Samsung, aggiungere nel carrello il modello desiderato e usare il codice sconto GALAXYA5470 per avere il Samsung Galaxy A54 a 499,90 euro (qui trovate la pagina dedicata) oppure GALAXYA3470 per avere il Samsung Galaxy A34 a 399,90 euro (qui trovate la pagina dedicata).

Inoltre, chi acquisterà entro il 30 giugno 2023 sul Samsung Shop Online un Galaxy A54 insieme a un accessorio per prodotti di telefonia riceverà il 30% di sconto immediato a carrello sull’accessorio scelto.

Chi acquisterà, invece, un Galaxy A34 o Galaxy A14 insieme a un accessorio mobile, riceverà il 20% di sconto immediato a carrello sull’accessorio selezionato.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy A54 5G