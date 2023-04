Il prossimo mese è attesa la presentazione ufficiale di Google Pixel 7a, nuovo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View e, stando alle ultime indiscrezioni, il device potrebbe arrivare con qualche sorpresa.

La presentazione di Google Pixel 7a dovrebbe aver luogo in occasione di Google I/O 2023, evento che prenderà il via il 10 maggio e che dovrebbe vedere il lancio anche di altri prodotti hardware.

Le ultime anticipazioni su Google Pixel 7a

A dire del leaker Paras Guglani, Google Pixel 7a dovrebbe essere lanciato anche in una versione con 256 GB di memoria integrata.

Inoltre, se fino a questo momento il colosso di Mountain View ha limitato a 2 o 3 le opzioni di colore per la serie Pixel-A, la nuova generazione dovrebbe arrivare in cinque colori:

Dinuguan Black

Crispy Kale

Mayo Cream

Tide Orange

Vibrant Ube

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di fascia media di Google non dovrebbero mancare un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore Google Tensor G2, 8 GB di RAM, 128 GB (o 256 GB) di memoria di archiviazione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Google Pixel 7a dovrebbe poter fare affidamento su una fotocamera frontale da 10,8 megapixel (la stessa usata sulla serie Google Pixel 7) e su una doppia fotocamera posteriore, con un sensore primario Sony IMX787 da 64 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel.

Dal punto di vista software, infine, il nuovo smartphone del colosso di Mountain View dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo Android 13, pronto ad aggiornarsi alla successiva versione del sistema operativo non appena sarà rilasciata (probabilmente ciò avverrà nel corso del mese di agosto).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se Google Pixel 7a sarà disponibile a livello globale (o solo in alcuni Paesi) e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.