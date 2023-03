Realme GT Neo 5 SE verrà ufficialmente svelato il prossimo 3 aprile in Cina. L’azienda sembra avere molta fiducia nella durata della batteria del nuovo dispositivo e, nell’ultimo teaser condiviso da un esecutivo della compagnia, viene affermato che lo smartphone offrirà fino a 48 ore di autonomia.

La data di presentazione ufficiale è stata confermata da Chase Xu, CEO di Realme China, sui suoi profili social ufficiali. Nel post si afferma inoltre che Realme GT Neo 5 SE è destinato a stabilire un nuovo record nel mercato degli smartphone offrendo fino a 48 ore di utilizzo continuo con una sola carica. Per arrivare a questo importante traguardo il produttore ha impiegato tre diverse tecnologie.

Realme GT Neo 5 SE può contare su tre componenti fondamentali

Il primo componente fondamentale è la batteria da 5500 mAh, che secondo Chase Xu rappresenta la capienza giusta ed equilibrata per offrire una batteria di lunga durata mantenendo però lo smartphone leggero e sottile.

La seconda tecnologia necessaria a raggiungere questa autonomia è il chip di gestione energetica SUPERVOOC S, il quale consente di ottenere un’efficienza energetica pari al 99,5%, con una ridotta perdita di energia. Il chip consente inoltre di effettuare una ricarica SUPERVOOC da 100W, migliorando il controllo della dissipazione del calore durante la ricarica e la sicurezza della stessa.

L’ultimo componente è l’algoritmo di risparmio energetico intelligente basato sull’IA di Realme. Questo algoritmo si adatta ai modelli di utilizzo dell’utente per migliorare l’efficienza energetica di ogni attività.

Secondo le anticipazioni ufficiali, Realme GT Neo 5 SE sarà alimentato dal processore Snapdragon 7+ Gen 2 di Qualcomm, ma abbiamo già a disposizione una panoramica delle specifiche tecniche grazie ai test di AnTuTu. Per conoscere il prezzo dello smartphone e l’eventuale arrivo nel nostro Paese non ci resta però che attendere l’annuncio ufficiale fissato per il prossimo 3 aprile.