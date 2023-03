OPPO ha annunciato oggi una nuova collaborazione con Qeeboo, brand italiano di design fondato da Stefano Giovannoni. La collaborazione ruota intorno al nuovo OPPO Find N2 Flip, il pieghevole disponibile da alcune settimane sul mercato italiano, e porta al debutto un’esclusiva capsule collection di cover e wallpaper che puntano ad esaltare, al massimo, le caratteristiche dello smartphone. Ecco tutti i dettagli sull’iniziativa:

OPPO X QEEBOO: accessori di design per il Find N2 Flip

OPPO Find N2 Flip è uno degli smartphone più interessanti del primo trimestre del 2023 e può contare su ottime specifiche e varie funzionalità che lo fanno risaltare nel settore dei pieghevoli. Ad arricchire lo smartphone arriva oggi la capsule collection di cover e wallpaper realizzata da Qeeboo. L’azienda italiana, specializzata in prodotti di design, ha realizzato alcuni accessori in collaborazione con OPPO da dedicare al nuovo Find N2 Flip.

Per gli utenti che hanno acquistato o acquisteranno lo smartphone pieghevole di OPPO, infatti, ci sarà la possibilità di personalizzare il telefono con cover e wallpaper per il display esterno. Tutti gli accessori sono realizzati seguendo l’iconico design che caratterizza i lavori di Qeeboo. La capsule collection sarà disponibile in diversi mercati europei, Italia compresa naturalmente. In arrivo ci sono quattro cover: il royal blue di Kong, il giallo zafferano del cactus Saguaro, il verde fluo di Rabbit e l’orange del cane Scottie. Alla cover si accompagnano dei wallpaper animati che impreziosiscono il display esterno, seguendo lo stile della cover. Tutti i dettagli della capsule collection sono disponibili tramite la pagina dedicata dell’OPPO Store.

Stefano Giovannoni, Creative Director & Founder di Qeeboo, commenta così il lancio del nuovo progetto: “OPPO e Qeeboo condividono il coraggio di osare proponendo prodotti capaci di esprimere al meglio la propria identità e il proprio stile. Le cover realizzate per il nuovo OPPO Find N2 Flip ci hanno permesso di giocare con i colori e l’ironia di alcuni dei nostri oggetti più iconici che hanno contribuito alla notorietà di Qeeboo nel mondo. Ho trovato molto divertente e stimolante animare alcune delle nostre creazioni più iconiche per offrire uno spunto nuovo e inaspettato ai nostri consumatori”

I nuovi accessori realizzati da Qeeboo saranno disponibili dal 17 aprile. Fino al prossimo 18 giugno, acquistando OPPO Find N2 Flip presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa, si riceverà in bundle una cover Qeeboo con la possibilità di scegliere tra uno dei quattro design della capsule collection.

