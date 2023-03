Le truffe passano anche per Google Maps in quanto i malintenzionati a volte riescono a caricare immagini fasulle nella speranza di indurre vittime ignare a contattare il truffatore invece dell’attività vera e propria. Oggi Google ha spiegato in dettaglio come ha combattuto i falsi contributi di Google Maps nel 2022.

Google Maps dispone di armi più potenti per combattere le truffe

La società spiega che dall’anno scorso i modelli di apprendimento automatico di Google Maps sono in grado di identificare nuove tendenze di abuso molto più velocemente rispetto agli anni precedenti.

Un nuovo modello basato sul machine learning può riconoscere le immagini con sovrapposizioni di numeri analizzando specifici dettagli visivi e il layout delle foto, bloccando la stragrande maggioranza delle immagini fraudolente che violano le norme di utilizzo prima che vengano pubblicate.

Nel 2022 il team di Google Maps ha rimosso complessivamente oltre 200 milioni di foto e 7 milioni di video sfocati, di bassa qualità o che violavano le norme sui contenuti del servizio.

Inoltre sono state rimosse 115 milioni di recensioni che violavano le norme, con un aumento del 20% rispetto al 2021. Google afferma che la stragrande maggioranza di queste recensioni fraudolente è stata intercettata prima di essere vista dagli utenti.

Google ha anche messo in atto protezioni per 185.000 aziende dopo aver rilevato attività sospette e tentativi di abuso.

