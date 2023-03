Se i vari operatori telefonici sono sempre più impegnati a coprire le zone più remote del pianeta Terra, c’è anche qualche azienda come Nokia che ha progetti ben più ambiziosi: il popolare brand, infatti, ha in programma di lanciare sulla Luna una rete 4G LTE entro la fine dell’anno.

Nokia lavorerà con SpaceX per lanciare la sua rete nello spazio e, nel momento in cui sarà attiva, avrà il compito principale di “migliorare le scoperte lunari”.

Nokia pronta a lanciare una rete 4G sulla Luna

Stando a quanto si apprende, Nokia lancerà nello spazio un sistema che si compone di tre parti: una stazione base dotata di antenna conservata in un lander lunare Nova-C, progettato dalla società spaziale statunitense Intuitive Machines e un rover motorizzato ad energia solare.

Il lander è una nave protettiva che trattiene e trasporta il rover, permettendogli di atterrare in sicurezza su un pianeta o, in questo caso, sulla superficie della luna e, dopo l’atterraggio, il rover può vagare, inviando informazioni alla sua base. La connessione LTE sarà attivata tra il lander e il rover.

Ebbene, Nokia creerà la sua prima rete LTE sul cratere Shackleton, che si trova vicino al polo sud della Luna, con il non facile compito di affrontare le condizioni climatiche del nostro satellite ben diverse da quelle della Terra (con sbalzi anche di oltre 200° C).

Questa rete sarà utilizzata dalla NASA e rappresenterà una sorta di banco di prova per vedere se l’attuale tecnologia cellulare, alla ci affidiamo da anni, può effettivamente essere applicata per un utilizzo nello spazio.

Alcuni casi d’uso della tecnologia saranno la comunicazione tra gli astronauti e, naturalmente, il recupero di dati importanti per il controllo della missione sulla Terra.

Sebbene Nokia sia pronta a mettere in piedi la sua rete e a lavorare sulla Luna, ci sono molte parti in movimento e, pertanto, il rispetto della tempistica dipenderà in gran parte dai suoi partner.