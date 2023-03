Lo scorso anno non si è concluso nel migliore dei modi per Xiaomi e i risultati relativi al quarto trimestre del 2022 confermano che il colosso cinese sta attraversando un momento un po’ complicato, almeno per quanto riguarda il settore smartphone.

In particolare, Xiaomi ha fatto registrare una riduzione delle entrate pari al -22,8% su base annua e pare che questa diminuzione sia imputabile soprattutto alle difficoltà incontrate dall’azienda nel settore mobile.

Ancora risultati negativi per Xiaomi

Sebbene i risultati annunciati da Xiaomi siano leggermente migliori rispetto a quelli previsti dagli analisti, rappresentano ad ogni modo il quarto trimestre consecutivo di calo dei ricavi per l’azienda e, cosa ancora più preoccupante, quella appena registrata è la diminuzione più significativa sino a questo momento.

In sostanza, per il colosso cinese questo è un campanello d’allarme che non può trascurare e diventa pertanto di fondamentale importanza riuscire a invertire il trend nel più breve tempo possibile.

Ricordiamo che Xiaomi ha dovuto affrontare diversi problemi negli ultimi tempi e le restrizioni in Cina legate alla pandemia di Coronavirus, con le interruzioni delle produzioni, non hanno fatto altro che complicare le cose al produttore, che deve anche vedersela con una concorrenza sempre più agguerrita e competitiva.

Nell’ultimo trimestre del 2022 Xiaomi ha anche perso il secondo posto della classifica dei produttori per spedizioni di smartphone, essendo stata sorpassata da Vivo (il primo posto spetta sempre a Samsung).

Lu Weibing, presidente del colosso tecnologico, ha spiegato che la situazione generale nel mercato cinese dell’elettronica di consumo potrebbe migliorare ma nonostante ciò potrebbe essere necessario del tempo prima che l’azienda ottenga un significativo aumento delle vendite o dei profitti e, pertanto, le perdite su base annua potrebbero continuare anche nei prossimi mesi.

Non ci resta altro da fare che attendere per scoprire se il produttore riuscirà a superare questo momento difficile o se, al contrario, è ormai iniziato un lento declino.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Xiaomi di questo mese