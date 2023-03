Sebbene siano gli smartphone di fascia alta o quelli premium a fare “sognare” gli utenti con le loro caratteristiche all’avanguardia e le prestazioni sempre più elevate, sono i telefoni di fascia bassa quelli che spesso fanno registrare i risultati migliori in termini di vendite e Redmi ha due nuovi modelli pronti a farsi vale sul mercato: stiamo parlando di Redmi A2 e Redmi A2+.

Si tratta di due telefoni di fascia entry level e, pertanto, non possono vantare una dotazione hardware che possa stuzzicare la curiosità degli appassionati di tecnologia ma, ad ogni modo, grazie ad un prezzo contenuto, hanno le carte in regola per riuscire a conquistare chi è alla ricerca di un dispositivo economico per le attività della vita di tutti i giorni.

Le principali caratteristiche di Redmi A2 e A2+

La sola importante differenza rispetto alla precedente generazione entry level di Redmi è rappresentata dal processore, che passa dalla CPU MediaTek Helio A22 alla CPU MediaTek Helio G36.

Questa è la scheda tecnica dei due smartphone:

display LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel) e aspect ratio 20:9

processore MediaTek Helio G36 con GPU IMG PowerVR GE8320

fino a 3 GB di RAM LPDDR4X

fino a 32 GB di memoria di archiviazione eMMC 5.1

fotocamera frontale da 5 megapixel

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 8 megapixel e sensore QVGA

supporto Dual-SIM

connettività 4G, WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass e Galileo

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica a 10 W attraverso una porta micro-USB)

Android 12 (Go Edition)

dimensioni: 164,9 × 76,75 × 9,09 mm

peso: 192 grammi

tre colorazioni (Light Blue, Light Green e Black)

L’unica differenza tra i due modelli è rappresentata dal sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, presente soltanto in Redmi A2+.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire quando questi smartphone arriveranno in Europa e in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare.