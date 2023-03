Tra le ragioni dell’enorme successo di Samsung nel settore mobile vi è anche il costante supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire a coloro che acquistano i device dell’azienda e, ovviamente, anche la serie Samsung Galaxy S23 può contare su tale costante supporto.

Ebbene, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, pare che il team di Samsung abbia dato il via ai test di un nuovo importante aggiornamento che sarà presto rilasciato per gli smartphone della nuova serie di punta del colosso coreano.

In arrivo un importante update per la serie Samsung Galaxy S23

A dire del popolare leaker Ice Universe, l’aggiornamento per il quale Samsung ha avviato i test sarebbe piuttosto grande e dovrebbe essere rilasciato entro la fine di marzo.

In particolare, tra i principali obiettivi degli sviluppatori vi sarebbe la risoluzione di gran parte dei bug riscontrati dagli utenti che hanno acquistato Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, sebbene al momento non vi siano dettagli più specifici al riguardo.

Sui server di Samsung sarebbe già stata caricata la nuova versione software, con build contraddistinta dalla sigla S918BXXU1AWC6/S918BOXM1AWC6/S918BXXU1AWC6 (la build precedente termina con “AWC4”).

Resta da capire quali novità tale aggiornamento porterà con sé, in quanto fino a questo momento non sono emersi bug di rilevanza così grande da giustificare un intervento imponente da parte degli sviluppatori.

Probabilmente tra i miglioramenti in fase di test i principali riguardano il comparto fotografico, non esente da qualche critica in queste settimane (per esempio per i problemi con le scene in movimento).

Ad ogni modo, per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere il rilascio ufficiale dell’aggiornamento da parte di Samsung. Del resto, marzo è ormai agli sgoccioli e probabilmente basterà avere pazienza solo per pochi giorni.

