Vodafone ha recentemente aggiornato la lista dei comuni italiani raggiunti dalla sua rete 5G accessibile tramite i dispositivi che supportano questa tecnologia. L’elenco ora include nove nuovi comuni che sono dunque coperti dalla rete di quinta generazione.

La rete 5G di Vodafone raggiunge altri 9 comuni italiani

Le nuove localitĂ ora coperte dalla rete 5G di Vodafone sono Aprilia, Barletta, Busto Arsizio, Cosenza, Lamezia Terme, Pavia, Piacenza, Ragusa e Rovigo.

Salgono quindi a 78 i comuni attualmente raggiunti dalla rete 5G di Vodafone: Alessandria, Altamura, Ancona, Andria, Aprilia, Arezzo, Asti, Bari, Barletta, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Catania, Caserta, Casoria, Catanzaro, Cinisello Balsamo, Como, Cosenza, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Giugliano in Campania, Grosseto, L’Aquila, La Spezia, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Marsala, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio nell’Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Sesto San Giovanni, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

Vale la pena tenere presente che le localitĂ indicate non sono necessariamente coperte su tutto il relativo territorio, in quanto la disponibilitĂ della rete 5G potrebbe riguardare solo alcune zone specifiche delle stesse.

Sulla pagina relativa al 5G presente nel sito Web ufficiale Vodafone è possibile consultare l’elenco completo di tutte le localitĂ italiane raggiunte dalla rete di quinta generazione dell’operatore divise per regione di appartenenza.

