Android Auto senza dubbio non rientra tra i prodotti di Google a cui il suo team di sviluppatori dedica il quantitativo maggiore di attenzioni ma ciò non significa che di tanto in tanto non vi siano delle novità anche per tale piattaforma.

E per gli utenti di Android Auto gli ultimi mesi sono stati piuttosto movimentati, in quanto dopo una lunga attesa è finalmente stata rilasciata la nuova interfaccia, nome in codice Coolwalk, con la quale il team di Google ha dato una vera e propria rinfrescata alla piattaforma, provando a renderla più moderna e piacevole da usare in movimento.

Una gradita novità per gli utenti Android Auto

Solo che Coolwalk ha portato con sé anche un problema non di poco conto per numerosi utenti: una popolare app di navigazione di Google come Waze, infatti, non supporta la nuova dashboard della piattaforma, sebbene i suoi sviluppatori abbiano promesso di superare tale limitazione il prima possibile.

E così alla fine di gennaio il supporto alla nuova dashboard di Android Auto è stato introdotto con una versione beta di Waze, disponibile soltanto per alcuni utenti e poi anche rapidamente scomparsa senza una spiegazione.

Ad ogni modo, con l’ultima versione beta di Waze (ossia la v. 4.93.5.5) viene reintrodotto il supporto per Android Auto Coolwalk, così come viene segnalato da vari utenti e ciò conferma del fatto che gli sviluppatori stanno ancora lavorando a tale funzionalità.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando il supporto alla nuova dashboard di Android Auto sarà implementato in una versione stabile dell’applicazione e messo a disposizione di tutti gli utenti.

Come provare le nuove versioni di Waze

Se desiderate provare in anteprima le ultime versioni di Waze per Android, potete farlo aderendo al relativo programma beta (trovate la pagina dedicata sul Google Play Store seguendo questo link) o scaricando uno dei file APK da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: