Lo staff di DxOMark ha deciso di mettere alla prova le fotocamere dei nuovi smartphone di fascia media di Samsung e, dopo Samsung Galaxy A54 5G, è arrivato il turno di Samsung Galaxy A34 5G.

Ricordiamo che stiamo parlando di un telefono lanciato solo da pochi giorni e dedicato a chi è alla ricerca di un valido assistente per le comuni attività della vita di tutti i giorni.

Tra le sue principali caratteristiche troviamo:

un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate a 120 Hz e Vision Booster

un processore MediaTek Dimensity 1080, con GPU Mali-G68 MC4

6 GB o 8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD)

una fotocamera frontale da 13 megapixel (f/2.2)

una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 48 megapixel (f/1.8 con AF e OIS), sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.2 e angolo di visione a 123°) e sensore macro da 5 megapixel (f/2.4)

una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W)

La fotocamera di Samsung Galaxy A34 5G sfida DxOMark

Nei test condotti dallo staff di DxOMark il nuovo smartphone di fascia media di Samsung è riuscito ad ottenere 99 punti per le foto, 45 punti per l’effetto Bokeh, 48 punti per l’anteprima, 76 punti per lo zoom e 78 punti per i video, per un risultato complessivo di 92 punti, grazie al quale conquista la 97ma posizione nella speciale classifica, a pari merito con Samsung Galaxy A72, alle spalle di OPPO A94 5G e Vivo X80 Lite 5G (con 93 punti) e davanti a OPPO Reno6 5G (con 89 punti).

A seguire i risultati ottenuti in alcune specifiche condizioni di utilizzo, come in esterni, in interni, in condizioni di scarsa luminosità e negli scatti di gruppo:

Tra gli aspetti che hanno positivamente colpito i tester vi sono la buona esposizione, la velocità dell’autofocus nelle foto e nei video e la stabilizzazione dei video.

I giudizi negativi, invece, sono relativi alla limitata gamma dinamica, al rumore nelle condizioni di scarsa luminosità e in interni e agli artefatti nelle scene in movimento.

Potete trovare tutti i test condotti dallo staff di DxOMark seguendo questo link.