Tra gli smartphone di fascia media lanciati nel 2023 uno dei più interessanti è senza dubbio Samsung Galaxy A54 5G e siamo certi che sono in tanti ad essere curiosi di scoprire come il nuovo device del colosso coreano se la cavi per quanto riguarda il comparto imaging.

Ebbene, lo staff di DxOMark ha deciso che è arrivato il momento di soddisfare tale curiosità e ha pubblicato i test relativi alla fotocamera principale di Samsung Galaxy A54 5G, che pare abbia deluso un po’ le aspettative.

Prima di proseguire, ricordiamo le principali caratteristiche dello smartphone:

display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 1.000 nits

processore Samsung Exynos 1380

8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile tramite scheda microSD

tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel (f/1.8, PDAF e OIS), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2, con angolo di visione a 123°) e sensore macro da 5 megapixel (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 megapixel (f/2.2)

batteria da 5.000 mAh (con ricarica rapida cablata a 25 W)

DxOMark mette alla prova Samsung Galaxy A54 5G

Nei test condotti da DXOmark lo smartphone di Samsung è riuscito a totalizzare 106 punti per le foto, 55 punti per l’effetto bokeh, 53 punti per l’anteprima, 79 punti per lo zoom e 115 punti per i video, per un risultato complessivo di 107 punti, grazie al quale va a occupare l’84esimo posto nella speciale classifica, alle spalle di Vivo X60 Pro 5G (Exynos) e Xiaomi 11T Pro (con 108 punti) e davanti a OPPO Find X3 Neo (con 106 punti).

Anche i seguenti risultati, relativi a determinate condizioni (esterni, interni, luce bassa e scatti di gruppo) confermano che Samsung Galaxy A54 5G è piuttosto lontano dai modelli migliori in ambito fotografico:

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono la buona esposizione e l’ampia gamma dinamica in condizioni di luce intensa e al chiuso, i dettagli nei paesaggi e la messa a fuoco automatica.

Tra gli aspetti non convincenti, invece, vi sono gli errori di messa a fuoco in modalità macro e nelle scene con elementi in movimento, gli artefatti nelle scene ad alto contrasto e le instabilità del bilanciamento del bianco.

Potete trovare tutti i test condotti dallo staff di DxOMark seguendo questo link.

