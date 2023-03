La tecnologia Jacquard di Google è in grado di incorporare sensori tattili in un capo di abbigliamento che può quindi essere abbinato a uno smartphone per effettuare azioni toccando il tessuto.

Project Jacquard è stato svelato per la prima volta da Google nel 2015 e ha debuttato due anni dopo su speciali giacche di Levi’s e in seguito sugli zaini Yves Saint Laurent e Samsonite, mentre Adidas ha sfruttato questa tecnologia per realizzare una soletta intelligente per i calciatori. Ora sembra che Google si stia preparando a chiudere il progetto Jacquard.

Google starebbe per chiudere l’app Jacquard

Esaminando il codice dell’ultimo aggiornamento dell’app Jacquard, il team di 9To5Google ha trovato delle stringhe contenenti vari frammenti di testo del tipo” l’app Jacquard non è più disponibile/supportata”, “chiusura dell’app” e “fine vita”.

Sembra quindi che Google si stia preparando a chiudere la sua app Jacquard, pertanto gli zaini e le giacche Jacquard esistenti non sarebbero più in grado di funzionare senza l’app complementare, mentre non è chiaro se la soletta Adidas continuerebbe invece a essere operativa visto che utilizza un’altra app.

Al momento il colosso di Mountain View non ha ancora fornito informazioni in merito, ma nel caso dovrebbe avvisare gli interessati prima o poi.

