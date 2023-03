L’interfaccia ColorOS 13 di OPPO è stata particolarmente apprezzata sin dal suo lancio e ora l’aggiornamento è finalmente disponibile per OPPO Reno 7, OPPO K9s e OPPO K10 Vitality Edition in Cina.

L’aggiornamento introduce molte nuove funzionalità e miglioramenti per i possessori di questi smartphone Android.

ColorOS 13 è disponibile per OPPO Reno7, K9s e K10 Vitality Edition

OPPO Reno7 ora offre ancora più funzionalità grazie all’aggiornamento ColorOS 13 che introduce opzioni di personalizzazione aggiuntive per la schermata iniziale e le icone delle app, consentendo agli utenti di personalizzare ancora meglio il loro smartphone. L’update è ora disponibile per la versione cinese del dispositivo.

L’aggiornamento di ColorOS migliora significativamente anche le caratteristiche e le funzionalità di OPPO K9s, a partire dalla nuova dashboard per la privacy che offre un maggiore controllo sui propri dati e aiuta a preservare la propria privacy.

L’aggiornamento include anche una navigazione gestuale migliorata, un avvio più rapido delle app e un’interfaccia utente più reattiva.

Per quanto riguarda OPPO K10 Vitality Edition l’aggiornamento ColorOS 13 aggiunge diverse nuove funzionalità e miglioramenti, come ad esempio una nuova opzione di risparmio energetico che può aumentare la durata della batteria fino al 25%. L’update aggiunge inoltre nuove funzionalità per ottimizzare l’esperienza con i giochi.

Leggi anche: Migliori smartphone OPPO, la classifica di Marzo 2023