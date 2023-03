Il team di Google non ha nascosto di avere grandi progetti per Google Messaggi e negli ultimi mesi gli sviluppatori del colosso di Mountain View hanno lavorato duramente per introdurre alcune interessanti novità, in modo da poter garantire agli utenti un’esperienza ricca e personalizzabile.

Google, infatti, mira a proporre questa soluzione come una valida alternativa alle più popolari applicazioni di messaggistica istantanea e a iMessage, il servizio dell’acerrima rivale Apple.

Un’altra piccola novità per Google Messaggi

Una delle ultime novità studiate dagli sviluppatori di Google Messaggi riguarda l’aggiunta della foto del profilo di un contatto in cima alle conversazioni.

L’applicazione di Google ha sempre consentito agli utenti di toccare il nome della persona nella barra in alto per essere portati sulla relativa scheda di Google Contatti ma pare che il colosso di Mountain View abbia deciso di mettere in risalto tale scorciatoia, aggiungendo anche l’immagine del profilo (si tratta della stessa immagine che appare nell’elenco principale delle conversazioni).

Il look di questa novità ricorda quello già visto su altri servizi di messaggistica, come ad esempio Telegram o Facebook Messenger mentre in iMessage l’immagine del profilo si trova in alto al centro.

Inoltre, sempre nell’ambito di questa modifica, l’icona della lente di ingrandimento è stata rimossa e la funzionalità “Cerca” è stata aggiunta al menu di overflow (che si sta facendo un po’ lungo).

Nelle seguenti immagini la vecchia interfaccia e quella nuova:

Questa modifica è stata implementata con la versione 20230313_01_RC00.phone.openbeta_dynamic di Google Messaggi e non vi sono informazioni su quando verrà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni dell’applicazione di messaggistica di Google, potete scaricare i relativi file APK da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: