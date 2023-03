Il team di WhatsApp sta lavorando per ottimizzare il menu degli allegati che ancora oggi risulta davvero obsoleto. La nuova implementazione rinnova questo aspetto dell’app offrendo agli utenti un’esperienza più al passo con i tempi.

WhatsApp riprogetta il menu degli allegati della chat

L’aggiornamento 2.23.6.17 di WhatsApp beta per Android contiene una prova che il team di sviluppo sta lavorando a una riprogettazione per il menu degli allegati disponibile nella chat. Ecco come si presenta attualmente.

La nuova interfaccia del menu degli allegati non sembra rivoluzionata, ma appare decisamente più chiara e più attuale e dovrebbe migliorare la navigazione nel caso in cui in futuro vengano aggiunte più opzioni in questo foglio.

Il nuovo menu degli allegati della chat è in fase di sviluppo e probabilmente verrà rilasciato ampiamente in un futuro aggiornamento dell’app WhatsApp.

Il team di WhatsApp sta introducendo anche una piccola novità per i sondaggi e un utile strumento per gli utenti Business.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Se desiderate provare le ultime novità in sperimentazione per WhatsApp potete iscrivervi a WhatsApp Beta attraverso Google Play Store visitando questa pagina.

