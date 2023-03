Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più personalizzabile.

Tra le novità introdotte con la versione 2.23.6.12 beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android ne troviamo una che riguarda gli utenti Business: ci riferiamo ad una scorciatoia che consente alle aziende di pubblicizzare i propri aggiornamenti di stato su Facebook e Instagram.

WhatsApp introduce uno strumento per gli utenti Business

Il team di WhatsApp di tanto in tanto introduce degli strumenti che possano aiutare le aziende a sfruttare il servizio di messaggistica per raggiungere più potenziali clienti e la nuova scorciatoia che consente di accedere rapidamente all’opzione per pubblicizzare uno stato su Facebook rientra in questa categoria.

Così come viene mostrato da queste immagini (che sono state catturate su un iPhone ma la funzionalità è disponibile anche su WhatsApp Business per Android), sarà possibile continuare su Facebook per modificare l’annuncio e la descrizione e stabilire per quanto tempo il contenuto deve rimanere pubblicato.

Uno dei principali vantaggi di pubblicizzare uno stato è che offre agli utenti un nuovo modo per raggiungere un pubblico più ampio, ossia le persone che non usano il servizio di messaggistica ma utilizzano Facebook e Instagram.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Business Beta per i dispositivi Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima la versione 2.23.6.12 di WhatsApp Business ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

