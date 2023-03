Samsung Galaxy S22 è ancora uno smartphone perfettamente attuale nonostante la recente uscita del successore, Galaxy S23. Se state cercando uno smartphone di fascia alta e volete spendere una cifra più vicina alla fascia media che ai 1000 euro, allora fareste bene a dare un’occhiata alle offerte Amazon che stiamo per mostrarvi.

Che offerte per Samsung Galaxy S22 da 128 e 256 GB

Samsung Galaxy S22 è uno smartphone che non ha bisogno di grandi presentazioni: ormai lo conosciamo piuttosto bene, anche grazie alla nostra recensione, ma per sicurezza vi rinfreschiamo un po’ la memoria. Si tratta del modello più compatto della gamma flagship 2022 del produttore sud-coreano e offre uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile tra 10 e 120 Hz.

A muovere il sistema ci pensa il SoC Exynos 2200 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Lato connettività troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. Il comparto fotografico propone una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP (con zoom ottico 3x), e una singola fotocamera anteriore da 10 MP. Come ogni flagship che si rispetti, non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

La batteria è da 3700 mAh e costituisce un po’ un compromesso per avere un prodotto maneggevole e leggero: offre comunque il supporto alla ricarica rapida da 25 W (con cavo), alla ricarica wireless da 15 W e a quella PowerShare. Come probabilmente saprete se ci avete seguito in questi mesi, lo smartphone ha già ricevuto Android 13 lo scorso ottobre e ha accolto la One UI 5.1 da qualche settimana, che va a integrare alcune delle novità viste sui Galaxy S23.

Samsung Galaxy S22 è stato lanciato al prezzo consigliato di 879 euro (128 GB) o di 929 euro (256 GB), ma ora potete acquistare entrambe le versioni in offerta su Amazon a cifre decisamente più intriganti. La variante da 128 GB è disponibile a 571,99 euro (spedito da Amazon), mentre quella da 256 GB è in sconto a 604,49 euro (venduto e spedito da Amazon): se siete interessati potete seguire uno dei link qui sotto:

Acquista Samsung Galaxy S22 128 GB in offerta

Acquista Samsung Galaxy S22 256 GB in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S22