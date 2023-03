L’app Google Contatti riceve una nuova interfaccia per tablet che sembra più pratica sui dispositivi mobili con schermi grandi, inoltre a breve avviserà quando è il compleanno di qualcuno in rubrica.

Google Contatti ottiene un’interfaccia riprogettata per tablet

La nuova interfaccia di Google Contatti ora si basa su un binario di navigazione e in alto a sinistra sono disposti i pulsanti “Crea”, “Contatti”, “In evidenza” e “Risolvi e gestisci” ora più facilmente raggiungibili col pollice.

La schermata principale è a doppia colonna con l’elenco dei contatti a sinistra e i dettagli a destra, mentre le schermate “in evidenza” e “Risolvi e gestisci” utilizzano una singola colonna centrata con molto spazio vuoto ai lati e un’ampia barra di ricerca. Questa riprogettazione è stata individuata sulla versione 4.3 di Google Contatti.

Google Contatti presto segnalerà i compleanni

La nuova funzionalità “notifiche di compleanno” individuata da 9To5Google nel codice dell’app Google Contatti consente di scegliere amici e familiari di cui si desidera essere avvisati quando compiono gli anni. Ecco come si presenta attualmente la funzionalità.

Per qualsiasi contatto con un compleanno elencato, il menu di in alto a destra includerà una nuova opzione “Aggiungi notifica di compleanno”. Inoltre, se il compleanno di qualcuno è imminente, il promemoria incluso nella pagina dei contatti offrirà anche un pulsante “Aggiungi notifica”.

Per ora, non sembra esserci un modo per attivare le notifiche per tutti i propri contatti contemporaneamente, ma è necessario attivarle per ogni persona, ma almeno la preferenza verrà sincronizzata tra i dispositivi.

