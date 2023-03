Se state cercando un nuovo smartwatch o semplicemente siete a caccia di sconti interessanti, fareste bene a dare un’occhiata all’offerta proposta da Amazon in queste ore. Il protagonista è TicWatch Pro 3 in versione GPS, che grazie alla combinazione tra sconto e coupon, è disponibile a metà prezzo.

Nuovo smartwatch? C’è TicWatch Pro 3 in offerta su Amazon

TicWatch Pro 3 non è uno smartwatch appena uscito, ma è ancora in grado di dire perfettamente la sua grazie alle sue caratteristiche tecniche e alle sue peculiarità. Mette a disposizione il chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (affiancato da 1 GB di RAM e da 8 GB di memoria interna) e il Dual Display 2.0, con Smart Mode e una migliorata Essential Mode. Combinate con la generosa batteria da 577 mAh, queste modalità possono garantire un utilizzo di 72 ore (Smart Mode) o addirittura fino a 45 giorni (Essential Mode). Lo schermo è un AMOLED da 1,4 pollici con regolazione automatica della luminosità e funzione Always On a basso consumo.

A bordo il sistema operativo Wear OS condito da tante funzionalità pensate da Mobvoi per l’attività fisica e il benessere: troviamo TicHealth, TicMotion, TicExercise e TicSleep, ma anche TicOxgen (per la misurazione dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue), TicZen (per il monitoraggio dello stress), TicBreathe (per migliorare il livello della frequenza cardiaca e lo stress attraverso metodi di respirazione), TicHearing (per la misurazione dei rumori) e TicPulse (per il monitoraggio del battito cardiaco). TicWatch Pro 3 può riconoscere automaticamente l’allenamento tra più di 10 diverse tipologie (tra cui nuoto, corsa, ciclismo e arrampicata), e grazie al GPS può tracciare l’attività. Non mancano la certificazione IP68 contro acqua e polvere e la connettività Bluetooth 4.2 per il collegamento allo smartphone.

TicWatch Pro 3 GPS è stato lanciato al prezzo consigliato di 299,99 euro, ma attualmente è su Amazon in offerta a 179,13 euro nella colorazione Shadow Black, con spedizione compresa (venduto e spedito da Amazon). Sul sito è disponibile anche un coupon da 30 euro che fa scendere la cifra fino a 149,13 euro. Quest’ultimo è valido fino al 20 marzo 2023 o fino a esaurimento: per utilizzarlo non dovete fare altro che mettere la spunta alla voce “Applica coupon 30 euro” prima di aggiungere lo smartwatch al carrello. Se siete interessati vi lasciamo al link per procedere:

Acquista TicWatch Pro 3 in offerta con coupon

