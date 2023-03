Se avete deciso di acquistare una nuova Smart TV Samsung c’è una promozione appena lanciata dal colosso coreano che potrebbe fare al caso vostro: grazie ad essa, infatti, oltre alla TV riceverete anche un Samsung Galaxy S22 o Galaxy S22 Ultra.

La promozione in questione, che si chiama “L’esperienza più Wow di Sempre”, è in vigore dal 13 marzo al 9 aprile 2023 e ha come protagonista la nuova serie di Smart TV del colosso coreano:

Acquista un TV della nuova gamma 2023 e ricevi in regalo Galaxy S22 o S22 Ultra, in base al prodotto scelto.

Come avere in omaggio Samsung Galaxy S22 o Galaxy S22 Ultra

Per partecipare alla promozione è sufficiente seguire questi tre passaggi:

Acquistare un modello di Smart TV 2023 in promozione dal 13 marzo 2023 al 9 aprile 2023 Registrarlo su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del prodotto in promozione Attendere la ricezione (a seconda del prodotto in promozione acquistato) del relativo premio, ossia Galaxy S22 o Galaxy S22 Ultra (ciò avverrà entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’e-mail di validazione)

In particolare, Samsung Galaxy S22 sarà regalato in caso di acquisto di una delle Smart TV con i seguenti codici prodotto: QE43QN90CATXZT, QE50QN90CATXZT, QE55QN700CTXZT, QE55QN85CATXZT, QE55QN90CATXZT, QE55QN95CATXZT e QE55S90CATXZT

Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, sarà regalato in caso di acquisto di una delle Smart TV con i seguenti codici prodotto: QE65QN800CTXZT, QE65QN85CATXZT, QE65QN900CTXZT, QE65QN90CATXZT, QE65QN95CATXZT, QE65S90CATXZT, QE75QN800CTXZT, QE75QN85CATXZT, QE75QN900CTXZT, QE75QN90CATXZT, QE75QN95CATXZT, QE77S90CATXZT, QE85QN800CTXZT, QE85QN900CTXZT e QE85QN90CATXZT.

Tra gli store online sui quali è possibile approfittare di tale promozione, oltre a quello di Samsung, vi sono Amazon, quelli delle principali catene di elettronica (come MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony ed Expert) e tanti altri.

Stando a quanto è possibile apprendere dal regolamento integrale (lo potete trovare seguendo questo link), il colosso coreano prevede di erogare complessivamente sino a 50 premi, ragion per cui se siete interessati il consiglio è quello di non perdere tempo.