Alcune delle funzionalità avanzate offerte dall’app e dai wearable Fitbit richiedono il pagamento di un abbonamento Premium aggiuntivo, ma una di queste arriverà presto per tutti gli utenti. Stiamo parlando della funzione che mostra le tendenze di lungo periodo di alcuni dati, come i livelli di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e la temperatura corporea.

Una funzione Fitbit Premium è in arrivo per tutti

Al costo di 8,99 euro al mese (o 79,99 euro all’anno), l’abbonamento Fitbit Premium offre diversi vantaggi, con funzioni più avanzate per comprendere meglio i livelli di stress, l’attività fisica e il sonno, con suggerimenti personalizzati su misura che mostrano il collegamento tra questi vari aspetti. Tra le funzioni c’è anche quella relativa alle Metriche di salute, con report di benessere e le tendenze con dati di lungo periodo riguardanti respirazione, variazioni nella frequenza cardiaca, temperatura cutanea, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e non solo.

Al momento, solo gli utenti iscritti a Fitbit Premium possono avere accesso alle tendenze di lungo periodo (fino a 90 giorni), ma le cose cambieranno presto. Come dichiarato da Google durante il consueto evento The Check Up, tenutosi quest’oggi nell’edizione 2023, entro la fine del mese queste funzionalità saranno rese disponibili anche agli utenti senza abbonamento. Anupam Pathak, R&D Lead presso Google, ha affermato che la novità sarà accessibile per i possessori di dispositivi compatibili in vari Paesi, anche se non ha specificato esattamente in quali.

Ci aspettiamo dunque un aggiornamento dell’app Fitbit entro le prossime due settimane. Potete tenere monitorata la situazione e verificare la disponibilità di un update seguendo il badge qui in basso. Siete contenti della novità in arrivo? Oppure la sfruttavate già da abbonati? Fateci sapere la vostra.

